«В 2022 году поставки калия из Беларуси сократятся на 50-60%»

Такой прогноз сделал один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений - канадская компания Nutrien.

«По прогнозам, поставки калия из Беларуси сократятся на 50-60%, а из России - на 20-25% в 2022 году по сравнению с предыдущим годом», - говорится в отчете одного из ведущих мировых производителей калийных удобрений канадской компании Nutrien Ltd. Авторы документа также считают, что эта тенденция сохранится и в 2023 году: по их мнению, белорусские поставки на мировой рынок снизятся на 40-60%, а из России - на 15-30%.

По оценкам Nutrien, в ближайшей перспективе цены на рынке калийных удобрений будут расти. Это связано с намечающимся новым витком дефицита продовольствия. «Отношение мировых запасов зерна к потреблению, за исключением Китая, по прогнозам, снизится до самого низкого уровня более чем за четверть века из-за снижения ожиданий производства кукурузы и пшеницы в США и Европе. В результате исторически жесткого баланса спроса и предложения спотовые цены на кукурузу, сою и пшеницу выросли на 25-50% по сравнению со средним значением за 10 лет, и мы ожидаем, что высокие фьючерсные цены послужат стимулом для производителей увеличить производство в 2023 году», - считают в компании.

Nutrien прогнозирует объем мировых поставок калия в 2022 году в размере 60-62 млн тонн, а в 2023-м - от 64 до 67 миллионов тонн. При этом компания рассчитывает, что ее собственные продажи калийных удобрений составят около 15 миллионов тонн. За 9 месяцев текущего года Nutrien получила рекордную прибыль: 6,6 млрд долл. и скорректированную EBITDA в размере 10,1 млрд долл. Это произошло благодаря растущим ценам на рынке и снижению конкуренции из-за санкций, введенных против Беларуськалия и российских производителей калийных удобрений.

Напомним, что белорусский производитель минеральных удобрений с объемом производства около 11 млн тонн и долей порядка 15% мирового рынка оказался вынужден резко снизить объемы экспорта и переориентировать логистику поставок, которые сейчас осуществляются фактически только через Россию.

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