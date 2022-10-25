Беларусь рассчитывает получить новый кредит от ЕАБР

Предварительно речь идет о финансировании банком производства крафтовой бумаги, а также некоторых медицинских изделий и медпрепаратов на базе действующих отечественных предприятий.

Как сообщило ТАСС, ссылаясь на слова премьер-министра Беларуси Романа Головченко, в ближайшее время белорусское правительство рассчитывает заключить новое кредитное соглашение с Евразийским банком развития (ЕАБР) на несколько сотен миллионов долларов. Перечень проектов уже прошел предварительное одобрение банка.

«Думаю, что уже в этом году мы подпишем кредитные соглашения на несколько сотен миллионов долларов, - приводит агентство слова белорусского премьера. - Мы договорились об активизации работы с ЕАБР по финансированию проектов в Республике Беларусь… На 2023 и 2024 годы также сформирован перечень проектов, которые мы презентовали банку и который предварительно акцептован».

Руководитель Совмина после завершения в Ереване заседания Евразийского межправительственного совета озвучил несколько из этих проектов: это организация производства крафтовой бумаги на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате, а также выпуск некоторых новых медицинских изделий и медпрепаратов.

Ранее сообщалось, что уже в ближайшие недели Беларусь может получить от России обещанные на реализацию совместных импортозамещающих проектов 1,5 млрд долларов. Эти средства будут предоставлены в российских рублях (105 млрд руб. РФ) и будут направлены на организацию производства в Беларуси новой продукции в сфере машиностроения. Прежде всего, речь шла об автомобильных комплектующих, острый дефицит которых наблюдается в российском автопроме. В Совмине говорили, что уже до конца года может быть запущено семь таких проектов.

Напомним, что в начале текущего года Россия предоставила Беларуси отсрочку по выданным нашей стране госкредитам, как минимум, на 5 лет. На начало года объем государственного долга Беларуси составлял порядка 21 млрд долл. При этом значительную часть в нем занимали российские кредиты, а также кредиты, выданные ЕАБР.

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