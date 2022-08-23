Российские 1,5 млрд долларов потратят на машиностроение

В правительстве озвучили запуск нескольких новых импортозамещающих проектов. Реализация некоторых из них уже началась.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь-1» рассказал о начале работ по реализации трех совместных импортозамещающих проектов по производству компонентов для автомобильной промышленности. Некоторые из них уже осуществляются, а их финансирование предполагается за счет средств российского кредита в размере 1,5 млрд долларов, соглашение о котором было достигнуто правительствами двух стран. Об этом сообщает официальный ТГ-канал Совмина Беларуси.

Первый проект направлен на организацию производства светового оборудования для автомобильной техники в Руденске, а именно - светодиодной оптики для всех видов транспортных средств. Второй - кольцераскатное производство на одном из предприятий ОАО «БелАЗ» в Оршанском районе. Третий - производство тормозных систем (где именно - пока неизвестно). По словам премьер-министра, проект на БелАЗе уже начали реализовывать, не дожидаясь российских кредитных ресурсов.

В июле сообщалось, что Правительство РФ приняло решение профинансировать реализацию в Беларуси 14 инвестиционных проектов по организации производства узлов и комплектующих для машиностроения и других отраслей промышленности. Причем, первые 7 из них планировалось запустить в работу уже до конца этого года.

Комментируя начало реализации совместной программы, Р.Головченко заявил: «Один из ключевых элементов в том, что данная продукция имеет высокую потребность как у белорусских, так и у российских производителей. Именно по этому критерию образовались первые три проекта».

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