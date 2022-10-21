В третьем квартале количество вакансий в Беларуси выросло на 20%

Особенно востребованы рынком труда специалисты по продажам, квалифицированные рабочие специальности и логисты. А вот в ИТ-сфере по-прежнему слабый спрос на сотрудников.

В Беларуси в третьем квартале начал оживать рынок труда. Количество вакансий, которое сокращалось в первом полугодии (на 8,1 и 20,3% соответственно в I-II кварталах), в июле-сентябре увеличилось на 20,3%. По данным сайта rabota.by, в сентябре на этом, самом крупном ресурсе по поиску работы, было порядка 51 тыс. активных вакансий. Для сравнения: в летние месяцы в среднем количество вакансий ежемесячно составляло около 47 тыс., а весной - около 43,5 тыс. По мнению специалистов, это свидетельствует о постепенной адаптации нанимателей к новым реалиям.

Как отмечается в ежеквартальном обзоре ресурса, основной спрос на персонал, судя по количеству вакансий, сейчас сосредоточен в таких сегментах, как «Продажи» (36,6% от общего количества предложений), «Начало карьеры, студенты» (19%), «Рабочий персонал» (16,5%) и «Транспорт и логистика» (15,5%). Впервые за несколько лет «ИТ-бизнес» в этом списке в сравнении с первым кварталом текущего года сместился со второго места на шестое. Причем, если количество вакансий в большинстве отраслей заметно выросло, то в ИТ оно упало на 5,4%.

Распределение свободных вакансий по регионам дает однозначный ответ на вопрос: почему именно столица так привлекает потенциальных работников. 62,2% всех предложений работодателей сосредоточены именно в Минске. На втором месте с большим отрывом - Брест и Брестская область (8,3%), на третьем - Минская обл. (7,3%). А хуже всего с предложениями о работе дело предсказуемо обстоит на Витебщине (5,3%) и Могилевщине (5,2% от общего количества вакансий по стране).

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