Спрос на профессионалов на рынке труда по-прежнему высокий

Найти квалифицированного специалиста в Беларуси всегда было непросто. Сегодня по ряду причин эта задача несколько усложнилась. Что происходит на рынке труда, как работает рекрутинг и хедхантинг в Беларуси, и почему при подборе кандидатов на ключевые вакансии лучше обращаться к профессионалам, - рассказала руководитель кадрового агентства «Губанова и Партнеры» Надежда ГУБАНОВА.

Кадровое агентство «Губанова и Партнеры» было создано в 2014 году. Сегодня у компании около 1000 постоянных клиентов, работающих в разных отраслях и разных странах мира. В последние три года их количество увеличивается на 100-120 в год. В агентстве работают 15 специалистов по двум основным направлениям деятельности: подбор кадров для компаний реального сектора и поиск специалистов для ИТ-бизнеса.

- Сегодня от руководителей часто можно услышать, что найти идеального специалиста в Беларуси практически невозможно - мол, берем то, что есть… С другой стороны, соискатели жалуются, что наниматели, ссылаясь на кризис, хотят получить максимальные компетенции за минимальные деньги. Кто тут прав, и есть ли еще рынок труда на самом деле?

- Я бы ответила сразу и нанимателям, и соискателям: спрос на по-настоящему квалифицированных специалистов был, есть и будет, несмотря на все кризисы и проблемы. Потому что бизнес не может остановиться в условиях работающей экономики. Да, конечно, рынок труда изменился. Сначала под влиянием пандемии, когда появились новые для нас формы организации работы - «удаленка», гибридный график и др. Потом были две волны релокации бизнеса и персонала после 2020-го и весной 2022 года.

Но компании по-прежнему ищут хороших специалистов в области продаж и HR, талантливых менеджеров, программистов, коммерческих директоров и др. Например, из-за необходимости переориентации экспортно-импортных потоков сейчас востребованы логисты и специалисты в области ВЭД, особенно со знанием иностранных языков. И этим сотрудникам наниматели готовы платить очень хорошие зарплаты! Наш опыт показывает, что такие люди на белорусском рынке труда есть, просто нужно знать где и как их искать.

- Где же, если не секрет? И почему кадровые службы компаний не всегда могут справиться с этой задачей?

- Специфика работы кадрового агентства заключается в том, чтобы знать всех лучших специалистов в разных сферах деятельности, работающих в Беларуси, а порой и за рубежом. С кем-то из них мы раньше сотрудничали, о других получаем информацию из специальных баз данных, на различных бизнес-встречах и мероприятиях, из других профессиональных источников. Фактически мы отслеживаем карьеру всех лучших специалистов, круг их интересов, запросы… И когда от работодателя поступает заявка на подбор кандидата, мы уже приблизительно знаем - к кому и с каким предложением лучше обратиться, подойдет ли кандидат этой компании, и подойдет ли она ему. Кадровые службы предприятий такой информацией не всегда располагают, да это и не входит в их задачи. Каждый должен делать свое дело.

- А как это работает на практике? Ведь если вам понравился конкретный кандидат, это не является гарантией того, что он понравится нанимателю.

- Действительно, работа по подбору персонала не такая простая, как может показаться. Например, если речь идет о ценном специалисте, нужно сначала заинтересовать кандидата, чтобы он согласился обсудить предложение. Такие предварительные переговоры проводятся обычно у нас в офисе. Если кандидата вакансия заинтересовала, собеседование проводится уже непосредственно в компании, где и принимается окончательное решение.

Казалось бы, все просто. Однако дело в том в том, что кандидат может быть крутым профессионалом, и даже очень хорошим человеком, но этого мало. Любой руководитель хочет получить «командного игрока», который умеет ладить с людьми, может быстро «вписаться» в коллектив и будет разделять корпоративные ценности. К сожалению бывает, что, казалось бы, идеальный по всем параметрам кандидат не может сработаться с коллегами, или с руководством, или просто не справляется с поставленными задачами. Если это произошло в течение трех месяцев после трудоустройства, мы бесплатно для клиента подыскиваем ему замену. Это наш «гарантийный период». Хотя такие случаи у нас встречаются нечасто - их доля в среднем не более 3% от трудоустроенных кандидатов в год.

- Легко ли кандидаты идут на контакт с агентством, особенно если у них уже есть достаточно стабильная работа?

- По-разному. Но в принципе нормальный человек обычно всегда готов выслушать предложение, тем более что это его ни к чему не обязывает. А дальше уже все зависит от качества этого предложения и от профессионализма сотрудника кадрового агентства. Естественно, чем более высокое положение занимает кандидат, или чем выше его профессионализм и уникальность, тем более вескими должны быть наши доводы. Это касается, например, «айтишников», которые в среднем получают от рекрутеров до 10 предложений в день. И нужно очень постараться, чтобы такой кандидат хотя бы просто прочитал ваше письмо. Поэтому работа с ИТ-сектором у нас и выделена в отдельное направление. Ей занимаются специалисты, которые разбираются в специфике этого рынка, уровне притязаний кандидатов и понимают, чем их заинтересовать.

- То есть, агентство не только знает всех кандидатов на рынке, но и осуществляет их предварительный «отсев», облегчая жизнь работодателю, которому остается лишь провести собеседования?

- Не совсем так. Подбор персонала - это непростая и порой довольно длительная совместная работа кадрового агентства и HR-службы компании. Бывает, что на поиски подходящего кандидата уходит несколько месяцев. Мы ставим во главу угла качество и никогда не обещаем клиенту закрыть вакансию за три дня, если это невозможно.

А еще хорошее кадровое агентство должно знать не только кандидатов, но и работодателей. Поэтому до того, как начинать поиск специалиста, мы изучаем компанию-клиента - не только условия работы, которые она может предложить, но и насколько стабилен этот бизнес, какие у него перспективы, какая атмосфера в коллективе, ее корпоративную культуру, стиль управления и много других факторов. Чаще всего, для этого наши специалисты выезжают к клиенту, чтобы изучить все эти моменты прямо на месте. В этом нам помогает кадровая служба компании-заказчика, и это очень важная часть работы, так как позволяет сделать выбор кандидата более точным.

Кроме того, порой нашим клиентам нужны сотрудники, которых можно найти только за рубежом - иногда это наши релоканты, а порой и иностранцы. В условиях сложностей с загранкомандировками, которые сейчас существуют, многие компании предпочитают принять на удаленную работу проживающего за рубежом сотрудника. Это минимизирует расходы на поездки, а также позволяет поддерживать постоянный контакт с зарубежными клиентами и повышает степень их доверия к предложениям о сотрудничестве, так как они исходят от человека, разговаривающего с ними на одном языке и знающего специфику конкретного рынка.