В сентябре население купило валюты на 114 млн долларов

До этого за редкими и незначительными по объемам исключениями физлица почти два года являлись продавцами СКВ.

Интересное явление наблюдалось в сентябре на валютном рынке. Активно продававшие СКВ граждане за месяц купили «чистыми» 114 млн долларов. Это очень значительная сума, учитывая, что за январь-август население продало валюты примерно на 500 млн. В чем причина этого факта на фоне слабого импорта и общего снижения доходов - пока непонятно. Стоит подождать итогов следующего месяца, чтобы оценить, является ли это объективным трендом.

В целом же валютный рынок сохраняет стабильность, хотя в сентябре профицит на нем сменился дефицитом. Но крайне незначительным - в размере всего 22,8 млн долларов. Основными покупателями, как обычно стали белорусские субъекты хозяйствования, которые приобрели «чистыми» валюты на 224,5 млн долл. Напомним, что в августе предприятия также являлись чистыми покупателями в размере 283 млн, а с начала года они купили СКВ больше, чем продали, на более чем 1 млрд долл.

По мнению многих аналитиков, в следующем месяце рынок снова вернется к чистому предложению валюты, так как наступает налоговый период, и предприятиям, как минимум, будет не до покупки СКВ. Тем более, что профицит валюты продолжают поддерживать нерезиденты, которые с начала лета «сбрасывают» очень значительные объемы. С начала года они продали «чистыми» на внутреннем рынке почти 1,6 млрд долларов. Причем, более 1,1 млрд - за последние четыре месяца. В сентябре «нерезы» вообще установили рекорд по чистой продаже: 381,9 млн долларов!

Покупка валюты банками за отчетный месяц была небольшой - 66,2 млн долларов. Можно добавить, что несмотря на отрицательную динамику рынка и отсутствие чистого предложения, Нацбанк в сентябре смог увеличить золотовалютные резервы на 39,2 млн долл. На 1 октября ЗВР оценивались в 7 503,3 млн. К сожалению, с августа 2022 г. информация об объеме международных резервных активов публикуется на официальном сайте Нацбанка без детализации их структуры, а также указания факторов, повлиявших на их изменение. Вероятно, рост ЗВР связан с переоценкой активов в связи с увеличением стоимости входящих в их состав драгметаллов.

Источник: НБРБ

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