Утверждены методические рекомендации для осуществления госзакупок

МАРТ предлагает расширить критерии определения победителей таких конкурсов, а при закупках за счет собственных средств - учитывать возможность заключения договоров напрямую с производителями и приобретения белорусских товаров (работ, услуг).

Министерство антимонопольного регулирования и торговли утвердило методические рекомендации по оценке эффективности государственных закупок и закупок за счет собственных средств. В ведомстве рекомендуют предприятиям ежегодно осуществлять оценку эффективности закупок по приведенным в документе показателям и критериям.

Основными из них предлагается считать: экономическую эффективность (т.е. обеспечение относительной экономии средств), уровень профессионализма лиц в сфере государственных закупок, уровень конкурентности, эффективность исполнения договоров контрагентами и соблюдение законодательства при осуществлении государственных закупок. При этом отмечается, что данные рекомендации не являются обязательными и универсальными и предприятиям нужно принимать во внимание специфику и сферу своей деятельности.

В соответствии с действующим законодательством в сфере государственных закупок при проведении конкурентных процедур главным фактором при определении победителя тендера является цена товара (работы, услуги). В МАРТ отмечают, что этот критерий нужно использовать грамотно, так как «эффективность должна определяться посредством обеспечения в полной мере потребностей государственного органа (организации) в качественных товарах (работах, услугах), необходимых для выполнения им своих функций. Имеет значение также сам процесс осуществления закупки и соблюдение требований законодательства».

Антимонопольное ведомство также советует «с целью борьбы с необоснованным посредничеством и реализации целей импортозамещения» при осуществлении закупок за счет собственных средств в качестве индикативного показателя использовать такие критерии, как доля договоров с непосредственными производителями и их сбытовыми организациями (официальными торговыми представителями) и доля закупок белорусских товаров в общем количестве договоров.

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