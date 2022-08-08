В МАРТ рассказали о ситуации в розничной торговле

По итогам первого полугодия ведомство отмечает рост продаж отечественной продукции, хотя товарооборот в стране по-прежнему ниже, чем в прошлом году.

Говоря о тенденциях в розничной торговле в текущем году, заместитель министра отметила, что в продажах наблюдается рост доли товаров отечественного производства. За первое полугодие она выросла на 1,1% - с 59,2% в январе-июне 2021-го до 60,3% сейчас. Этот рост не выглядит особенно значительным (особенно если вспомнить, что по итогам 6 месяцев 2013 года доля белорусской продукции в рознице достигала 71,5%), но в нынешних ценах 1,1% - это 2,6 млрд руб., подчеркнула Н. Емельянова.

Она также рассказала, какие товары в первом полугодии пользовались растущим спросом. В частности, продажи строительных материалов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 23,6%, верхней одежды - на 16%, холодильников - на 13,6%, стиральных машин - на 6,2%. В торговле продовольственными товарами максимальный рост отмечался по крупяной продукции (+14,5%), растительному маслу (+8,9%) и мясной продукции (+3,7%). Из белорусских товаров особенно значительно выросли объемы продаж на бытовую технику, стройматериалы, соки, яблоки и овощи.

Как считают в МАРТ, компаниям-поставщикам и производителям следует обратить внимание на открывшиеся возможности замещения импорта в розничной торговле. Так, сегодня существуют свободные ниши в некоторых премиальных сегментах: производстве или ввозе из «дружественных стран» сыров мягких и твердых, аналогов хамона, прошутто и другой аналогичной продукции, ряда видов овощей - шпината, рукколы, сельдерея и др.

В настоящее время, по официальным данным, в Беларуси функционирует 120 тыс. торговых объектов общей площадью более 7 млн кв. м. Причем, 356 из них открылись в первом полугодии текущего года. В стране работают также 569 торговых центров и 367 рынков. В сельской местности - почти 16 тыс. торговых точек. Обеспеченность торговыми площадями в Беларуси, по данным МАРТ, составляет порядка 700 кв. м на 1000 жителей. В министерстве также отмечают рост объемов онлайн-торговли, которой занимаются свыше 28 тысяч интернет-магазинов. Их доля в розничном товарообороте впервые превысила 6%.

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