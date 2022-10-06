В Беларуси сокращается доля инновационной продукции

В расчете на одного специалиста на исследования и разработки в нашей стране в 2020 г. было направлено всего 61,4 тыс. долл., что значительно меньше, чем в соседних странах - Польше, России, Венгрии, Эстонии или Литве.

В 2010-2020 годах доля инновационной продукции в общем объеме отгрузок белорусских производителей не превышала 2%, а в 2021-м - составила всего 0,6%. Для сравнения: в России эта цифра достигает 10-15%. Это связано с низким уровнем затрат на инновационную деятельность и, как следствие, с недостаточным количеством специалистов, ведущих такие исследования. Такие данные приводятся в статье доцента БГЭУ Екатерины Рожковской «Долгосрочные тренды и вызовы инновационно-технологического развития белорусской экономики», опубликованной в ведомственном издании Нацбанка «Банкаўскі веснік».

По оценке автора публикации, технологическая структура производства в Беларуси постепенно ухудшается, что ведет к снижению индекса сложности экономики, который за последние пять лет в среднем составил 0,87, уменьшившись по сравнению с предшествующим пятилетием на 0,15 п.п. Хотя пока в международном рейтинге экономической сложности страна занимает относительно высокие позиции: 31-е место из 133 государств мира (между Хорватией и Испанией, опережая Украину, Россию и Казахстан - 47-е, 52-е и 78-е места соответственно).

Тенденция последнего времени - существенное недофинансирование отрасли исследований и разработок. Согласно данным Всемирного банка, страны с доходами выше среднего, к которым относится и Беларусь (где ВВП на душу населения составляет от 4 096 до 12 695 долл.), имеют наукоемкость ВВП в среднем 1,64%. В Беларуси этот показатель составляет 0,53%, что соответствует уровню стран с доходами ниже среднего.

В расчете на одного специалиста на исследования и разработки в нашей стране в 2020 г. было направлено всего 61,4 тыс. долл. по паритету покупательной способности (ППС), что существенно ниже уровня не только технологически развитых стран, но и таких государств как Польша, Россия, Венгрия, Эстония или Литва. Реальные затраты на эти цели в Беларуси составляют примерно 1,03 млрд долл. по ППС. Для сравнения: в Литве - 1,3 млрд, в Польше - 18,1, в России - 48, в Германии и Японии - около 150, в Китае и США - свыше 500 млрд долл.

В результате недофинансирования численность исследователей в нашей стране сокращается - в 2020-м, по сравнению с 2010 г., она уменьшилась с 19,9 тыс. до 16,7 тыс. человек. Хотя в абсолютном исчислении по количеству специалистов в этой сфере мы пока находимся приблизительно на уровне Румынии, Словакии и Болгарии и опережаем Словению, Литву и Эстонию, при расчете численности исследователей на тысячу занятых в экономике Беларусь имеет самое низкое соотношение среди сравниваемых стран - всего 3,9 человека. При этом количество исследователей на тысячу человек рабочей силы составляет всего 2,9 человека (в России - 5,3, Литве - 6,8, Японии и Германии - более 10), что, по мнению специалистов, свидетельствует о чрезвычайно ограниченном человеческом ресурсе, способном генерировать инновации.

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