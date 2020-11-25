Технологии в области ИИ - новые возможности и риски

Сегодня искусственный интеллект уже есть в каждом смартфоне. Что дальше?

Монетизация общения

Не было бы счастья, да несчастье помогло! Точно по этой поговорке развиваются онлайн-инструменты в 2020 г. В условиях карантина, изоляции и самоизоляции взрывной рост переживают электронная коммерция и бизнес служб доставки. Так же бурно развиваются средства онлайн-коммуникации. Мессенджеры переходят из категории дополнительных средств связи в основные. А с добавлением искусственного интеллекта они могут стать основой онлайн-экосистемы не только для частной жизни, но и для бизнеса. Мессенджеры фактически становятся ведущим каналом коммуникации и в состоянии составить конкуренцию даже СМИ.

В мессенджеры мигрируют также и платежные системы, и они выигрывают по симпатиям клиентов у самых авангардных решений! Например, недавно в Китае проводился тестовый запуск государственной криптовалюты - цифрового юаня. Тематика криптовалют горячая, интерес был огромный. Заявки о желании участвовать в тестировании послали свыше 2 млн китайцев, из которых методом лотереи были выбраны 50 тыс. человек. Однако, по отзывам участников, новая платежная система на основе цифрового юаня (DCEP - Digital Currency Electronic Payment) не поразила воображение пользователей. Многие заявили, что им больше нравится платежная система в мессенджере WeChat. Это легко понять: мессенджер становится интегрированной средой. И если есть возможность помимо общения еще и платить из этой среды - это, конечно, удобнее, чем обращаться к дополнительным сторонним приложениям.

Похоже на то, что эволюция мессенджеров повторяет жизненный цикл носимых компьютеров. Когда в середине 1990-х технологии оказались у развилки - в каком направлении развивать носимые устройства, большинство экспертов склонялись к мысли, что это должны быть наладонники (палм-топы), карманные компьютеры. Об этом уверенно заявлял даже великий Билл Гейтс, создатель корпорации Microsoft. Однако, как мы теперь знаем, победила страсть человека к общению. Смартфоны отправили наладонники на свалку технологий. Сейчас мессенджеры, эксплуатируя все ту же человеческую страсть к общению, бурно наращивают свою функциональность.

Эволюция мессенджеров повторяет жизненный цикл носимых компьютеров.

Успешные кейсы чатботов

В мессенджеры быстро перекочевали чатботы, первоначально известные большинству из нас по интернет-банку и CRM - профессиональным системам управления отношениями с клиентами. Но если там чатботы создавались профессиональными программистами, то в мессенджерах появилась возможность запускать их с помощью онлайн-компьютеров, и это требует минимум знаний в программировании. Поэтому быстро расширилась и сфера их применения. Вот несколько кейсов.

Немецкая компания T-Mobile с помощью чатбота ведет беседы с покупателями для продвижения своей продукции - смартфонов. Компания не объявила точной статистики экономии на зарплате живым консультантам за счет этого, но признала, что расходы сократились «примерно на порядок».

Маркетологи давно уже оценили возможности чатботов в мессенджерах. Здесь работает принцип: иди туда, куда идет твой клиент. Компания HubSpot, разработчик маркетинговых продуктов, использует чатбот для изучения первичных потребностей возможных клиентов. Раньше их пытались анкетировать на сайте компании. Но это было скучно, и люди не хотели тратить время на заполнение анкеты. С чатботом взаимодействие улучшилось, поскольку общение имитирует живой диалог. Да и точность полученной информации повысилась. Соответственно, у компании стало гораздо больше клиентов.

В России каршеринговая компания YouDrive с помощью бота сократила поток входящих звонков на две трети. На разные случаи в боте предусмотрены готовые ответы: от вопросов о том, как завести автомобиль до действий во время аварии. Значительно сократилось время реакции на обращение - это тоже оценили клиенты.

Бот такси Maxim помогает с вызовом машины, здесь пассажиры оставляют отзывы о работе и читают развлекательный контент. Бот компании Aviasales занимается поиском авиабилетов со скидками по запросам клиентов. А вот знаменитая сеть «Связной» использует чатбот для игры с возможными покупателями, в ходе которой удерживается их внимание и продвигается информация о продуктах компании.

«Всемирный Госплан»?

Имитация общения, которой заняты боты, требует наличия интеллекта, чтобы общение было успешным. Именно в чатботах применение искусственного интеллекта (ИИ) является наглядным и коммерчески оправданным. Но гораздо более широкие горизонты у ИИ в других приложениях. Этому была посвящена конференция AI-MEN, которая прошла в Беларуси в привычном уже онлайн-формате. В выступлениях на конференции, в частности, отмечалось, что рынок искусственного интеллекта стремительно растет, примерно на 20-25% в год в зависимости от страны.

Объем мирового рынка решений, связанных с ИИ, превышает сейчас триллион долларов. Лидируют США, за ними следуют ЕС, Китай, Канада и Япония. Россия и Индия входят в двадцатку стран по развитию ИИ. Ведущие центры разработки ИИ сосредоточены в США и большей частью - в университетах. В лидерах - компания Google, Стэнфордский университет (Калифорния), Массачусетский технологический институт (Бостон), Университет Беркли, Университет Карнеги. К ним подтягиваются, но пока отстают, такие крупные разработчики как Facebook и IBM.

Объем мирового рынка решений, связанных с ИИ, превышает триллион долларов.

Открывая конференцию, Игорь МАМОНЕНКО, глава холдинга «Белхард», отметил:

- Сегодня проще сказать, где не используется искусственный интеллект. Он применяется практически везде, где есть автоматизация, обработка данных. И эффект от его применения нарастает с каждым годом. Например, в медицине ИИ позволит не повторять ошибок, использовать мировой опыт в исцелении людей. Уже есть опыт использования ИИ для генерирования генетических лекарств, действующих по образу искусственных антител. Это повысит качество медицины на порядки. Помимо классических областей, новые тренды направлены на увеличение автономности - это роботы, автомобили, станки, сетевой ИИ - фактически все то, что уже знакомо по научной фантастике. С ростом мощности автономных устройств с ИИ возникает идея объединить их в сеть. Социальная сеть дает прообраз этого объединения: она объединяет миллионы людей в нечто новое, в общность, которая в состоянии давать новые результаты.

Упомянутые «классические области» - это обработка изображений, текстов, речи, семантический анализ, анализ данных, обучение, управление и т.д. Здесь ИИ фактически утвердился в качестве обязательной технологии. Причем ее применение углубляется. Сегодня даже, казалось бы, глубоко интеллектуальную работу, такую как как аудит документации, также выполняют системы с ИИ. Последнее слово в этой сфере - использование платформы BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), представленной Google в 2018 г. BERT направлена на распознавание естественного языка для более точного представления поисковых запросов и сравнения документов. Но специалисты считают, что развитие по этому пути может привести к успешным решениям в сфере управления знаниями. А дальше - прямой путь к созданию суперинтеллекта с неограниченными возможностями. В Беларуси этой тематикой тоже занимаются - в частности, компания IHS Markit.

В различных сферах использования ИИ по всему миру сейчас работают свыше 170 млн человек. Решения с ИИ, как правило, создаются в формате стартапов. Почему именно так? По мнению И. Мамоненко, потому, что здесь много новизны, и это высоко рисковые проекты. Не обходится и без спекуляций, поскольку тема сверхпопулярная. Эксперт отмечает:

- Сегодня, если в стартапе звучит тема ИИ, то к нему отношение более внимательное, это дополнительный PR для проекта. ИИ в стартапах - мультипликатор успеха, это может многократно повысить его стоимость и эффективность. Результаты - растут скиллы команды и закладывается фундамент для будущих проектов. Мы уже зарегистрировали более 150 стартапов с ИИ в Беларуси.

В такие стартапы охотно инвестируют. Появился даже новый тип инвесторов, которые обладают достаточной экспертизой, чтобы оценить потенциал использования ИИ. Примерные показатели объявила платформа бизнес-аналитики CB Insights: 100 наиболее крупных ИИ-стартапов собрали более 7,4 млрд долл. инвестиций при участии примерно 600 инвесторов, заключив более 300 сделок.

Из-за чего все-таки инвесторы согласны рисковать своими деньгами? Хорошее объяснение дает еще один кейс - разработка знаменитой компании Alibaba. Здесь создается система, которая с помощью ИИ и анализа больших данных способна опровергнуть классическую теорию капитализма и перечеркнуть идеи К. Маркса. В своем фундаментальном труде классик утверждал, что капитализм обречен, поскольку созданный при нем экономический уклад неизбежно приводит к кризисам перепроизводства. Парадоксально, но разработка, которая ведется в коммунистическом Китае, в случае успеха избавит капитализм от этого рокового недостатка. ИИ в рамках этого стартапа будет управлять производством, анализируя данные о продажах. Фактически создается «Всемирный Госплан», который увяжет торговлю, доставку и производство. Кризисы перепроизводства исключаются. Но будет ли это капитализм? Ведь вместо «невидимой руки рынка» экономикой станет рулить невидимая рука машинного интеллекта!

«Белые воротнички» тоже исчезнут?

Динамичное развитие технологий по пути ИИ вдохновляет разработчиков. Но даже краткий обзор кейсов и возможностей применения ИИ наводит на мысль, что при этом сфера применения человеческого интеллекта сужается. В самом деле, ИИ берет на себя львиную долю той работы, которую раньше с гордостью выполняли так называемые «белые воротнички» - люди, занятые умственным трудом. С помощью ИИ такую работу могут вести если не «синие воротнички», простые исполнители, то уж точно - обычный офисный планктон. Только одна мысль утешает: те, кто создает ИИ, все-таки по-прежнему останутся в категории «белых воротничков». Неужели только они?

Игорь КЛОКОВ

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