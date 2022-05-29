Что такое циркулярная экономика и возможна ли она в Беларуси

Исследователи BEROC и MIA Research попытались оценить потенциал этой прогрессивной бизнес-модели в нашей стране и понять, что мешает ее внедрению.

Циркулярная экономика, или, как ее еще называют, экономика замкнутого цикла - предполагает максимально возможное использование компаниями «зеленых» технологий. Целями при этом являются: повышение ресурсоэффективности (а значит и доходности) бизнеса, а также достижение определенного социального эффекта в сфере потребления товаров и снижение негативного влияния производственных процессов на экологию.

Циркулярная экономика уже в ЕС и Китае

Хорошо известна и даже привычна модель классической линейной экономики: «добывай, производи, выбрасывай». Принцип же циркулярной модели иной: «добывай, производи, повторно используй». Благодаря такому подходу можно сберечь ценные природные ресурсы и снизить нагрузку на экологию. Например, переработка стекла позволяет экономить энергию, поскольку стеклобой плавится при более низкой температуре, чем исходное сырье для производства стекла. Кроме того, существенно снижается загрязнение воздуха и воды.

Европейская комиссия одобрила принципы циркулярной экономики в 2014 году. Это привело к принятию национальных стратегических планов в 2017-м во Франции, Финляндии, Словении, Нидерландах и Германии. В Китае циркулярная экономика начала внедряться еще раньше - в 2010 году. В 2020 году Еврокомиссией был одобрен новый Circular Economy Action Plan (План по развитию экономики замкнутого цикла).

А как у нас?

В 2020-2021 годах Центром экономических исследований BEROC совместно с компанией MIA Research был проведен опрос 403 предприятий, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Беларуси, расположенных как в регионах, так и в столице страны. 61,5% участников опроса составляли промышленные предприятия, 20,3% - организации, работающие в сфере сельскохозяйственного производства, 11,9% - компании строительной отрасли, 6,2% - занимались оказанием жилищно-коммунальных услуг.

Из общего числа респондентов частную форму собственности имели 50,6%, государственную - 38%, смешанную - 11,4%. Большинство участвовавших в опросе компаний представляли средний (46,1%) и крупный (39,5%) бизнес со среднесписочной численностью работников от 103 до 1425 человек. Доля предприятий малого бизнеса (со средней численностью работников - 13 человек) в общей выборке составляла 11,4%.

По результатам исследования к модели, основанной на принципах циркулярной экономики отнесли свой бизнес 12,4% опрошенных предприятий. По их мнению, он в основном характеризуется минимизацией потребления первичного сырья и объемов перерабатываемых ресурсов, а также снижением отходов, направляемых на захоронение.

Треть респондентов (27,3%) указали, что их производственные процессы выстроены по традиционной модели, что связано с постоянным увеличением нагрузки на окружающую среду, как из-за извлечения из экосистемы необходимых для хозяйственной деятельности энергии и материалов, так и в связи с выбросами загрязняющих веществ в процессе производства, эксплуатации и утилизации различных видов продукции. Большинство предприятий - участников опроса (60,4 %) оценили свой бизнес, как переходную модель, которая в большей степени базируется на линейных подходах к организации производственных процессов, но с постепенным внедрением элементов замкнутого цикла.

Мало знаний о циркулярной экономике

Чтобы развивать экономику замкнутого цикла, нужно понимать ее концепцию. Поэтому участникам опроса было предложено выбрать из восьми определений то, которое, по их мнению, наиболее точно ее описывает. Одно из определений содержало ее полную трактовку, а семь - описывали только отдельные элементы экономики замкнутого цикла. Оказалось, что в теории циркулярной экономики лучше разбираются те, кто уже занимается внедрением таких технологий. Наиболее полное определение для описания этой бизнес-модели выбрали 71,7% представителей предприятий с замкнутым циклом, 45,5% - традиционных компаний и 54,4% - переходных.

Это указывает на недостаточность знаний о циркулярной экономике второй и третьей группы предприятий, особенно традиционных, а также на необходимость проведения разъяснительной работы и повышения осведомленности бизнеса в этом вопросе. Опрос также выявил, что 31,6% традиционных предприятий и 28,5% переходных полагают, что циркулярная экономика - это больше теоретическая бизнес модель, которую сложно применить на практике.

Не только отходы…

Большинство традиционных предприятий (53,4%) рассматривают экономику замкнутого цикла в основном с точки зрения повышения переработки отходов. Среди тех, кто отнес себя к переходной модели, это мнение разделяют 44,6%. Как отмечают авторы исследования, столь узкий взгляд мешает внедрению новых решений в области экономики замкнутого цикла.

Кроме того, лишь треть (33,3%) циркулярных предприятий, четверть (25%) переходных и пятая часть (21,5%) линейных положительно оценивают возможность использования в будущем бизнес-модели «продукт как услуга». Эта бизнес-модель представляет собой долгосрочные взаимоотношения продавца и потребителя, когда идет речь о предоставлении товара в длительное пользование в лизинг или по договору аренды.

Что касается повторного использования отходов, то оно обусловлено требованиями законодательства об обращении с отходами, в том числе по недопущению захоронения вторичных материальных ресурсов. В целом по стране уровень использования традиционных видов ВМР (отходы бумаги и картона, стекла, пластмасс, резиносодержащих отходов, включая изношенные шины), образующихся в промышленном секторе, составляет свыше 94%. В сфере обращения с отходами действует Национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами, ряд других нормативно-правовых актов. В то же время у нас нет специального документа, посвященного циркулярной экономике или комплексно охватывающего вопросы ее внедрения в Беларуси.

Нужны господдержка и инфраструктура

Каковы основные выводы опроса? Во-первых, знания о циркулярной экономике и передовых практиках ее применения как в мире, так и в Беларуси у традиционных и переходных предприятий являются недостаточными, что ограничивает возможности их более широкого внедрения. Поэтому необходимо повышать осведомленность о возможностях и способах перехода от линейной к циркулярной бизнес-модели, перспективах ее развития и преимуществах для всех типов предприятий.

Во-вторых, важным и общим для всех групп респондентов барьером для внедрения принципов циркулярной экономики является недостаток финансовых ресурсов. При этом на большинстве предприятий полагают, что внедрение циркулярной экономики необходимо начинать на стадии проектирования и разработки продукта.

В-третьих, предприятия с традиционной и переходной производственной моделью относят к числу основных барьеров отсутствие технологий и информации об успешно реализованных проектах, в то время как циркулярные предприятия считают таким барьером отсутствие единой электронной базы данных о наличии отходов вторичных материальных ресурсов.

В-четвертых, необходимо развивать инфраструктуру переработки отходов и вторичных материальных ресурсов. Но при этом основным драйвером перехода к циркулярной экономике белорусский бизнес видит государственную поддержку на основе разработки и реализации специализированных госпрограмм и мер налогового стимулирования.

Автор: Оксана НИКОЛАЕВА

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