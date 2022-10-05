Финансовой «подушки безопасности» должно хватить минимум на полгода

Инвестиционный консультант рассказал - сколько денег необходимо держать «под рукой» на непредвиденный случай, в какой валюте и где их лучше хранить

В последние годы миграционные потоки во всем мире заметно усилились. В том числе это касается Беларуси и соседних с ней стран. Катализатором может послужить что угодно - пандемия, рост политической или военной напряженности, релокация бизнеса и т.д. То есть, любой человек может в какой-то момент оказаться перед необходимостью переезда в другую страну, либо столкнуться с временнй потерей источника средств для существования в связи с закрытием предприятия, блокировкой счетов или другими проблемами.

Инвестиционный советник Владимир САВЕНОК считает, что на такие форс-мажорные жизненные ситуации у каждого человека должна быть финансовая подушка безопасности, рассчитанная примерно на полгода, желательно в разных валютах. Причем, эти средства должны быть легко и быстро доступными для владельца. Ниже - конкретные рекомендации специалиста как раз на такой случай. И хотя они изначально касались россиян, для жителей Беларуси все это не менее актуально.

- Подушка безопасности сегодня особенно актуальна. Время такое, что она должна быть у всех. Минимальный срок, на который она должна быть рассчитана, я бы увеличил с трех до шести месяцев. Речь идет не о доходах за полгода, а именно о расходах: то есть накопить нужно столько, чтобы денег хватило на необходимые траты на шесть месяцев.

Половину суммы, отложенной на черный день, я рекомендую держать в наличке на случай всяких банковских сбоев, проблем с картами и прочих технических трудностей, поскольку эти деньги всегда должны быть под рукой. Из них 50% лучше держать в иностранной валюте, еще 50% - в рублях.

Валюту нужно выбирать ликвидную, поэтому я советую брать доллары и евро. Если рубль упадет, они защитят ваши сбережения от обесценивания. Если речь идет о небольшой сумме, одной валюты, например, долларов, будет достаточно, и разбивать накопления на несколько разных валют нет смысла. Основные мировые валюты в случае падения рубля, на мой взгляд, защитят ваши деньги лучше, чем юань или другая экзотическая валюта. Что касается юаня, разница курса между покупкой и продажей тоже большая, и вы можете на этом потерять деньги.

Для второй половины «подушки безопасности» тоже есть свои рекомендации. Главное, что нужно помнить, - подушка безопасности должна быть ликвидной: вы должны иметь возможность воспользоваться ею, когда деньги нужны, а нужны они, как правило, быстро. Это означает, что ни акции, ни облигации для этих целей не подходят.

Я, например, держу деньги на накопительном счете, получаю от банка 6%, и в любой момент могу их снять без каких-либо ограничений. Это, по сути, как депозит, но с тем отличием, что срока у него нет и процентов после снятия денег вы не лишитесь. Просто перекладываете деньги с текущего счета на накопительный, получаете проценты, но, когда они понадобятся, тут же можете перевести их обратно на текущий счет и воспользоваться ими.

Второй вариант - уже упомянутый депозит. Он тоже должен быть ликвидным, то есть с возможностью снять деньги без потери процентов, когда они понадобятся. Кажется, это так и называется - депозиты с возможностью снятия средств (в Беларуси это отзывные депозиты - ред.). Ставки по ним, естественно, меньше, но для подушки безопасности ставка - не самое главное.

Ссылки по теме:

Россия предлагает белорусам акции своих компаний. Надо ли покупать?

Иностранные инвесторы не могут вывести деньги из России