В рейтинге дискаунтеров лидируют «Светофор», «Копеечка» и «Хит»

Российская и две белорусских сети эконом-формата заметно опережают конкурентов как по площади, так и по количеству магазинов. Специалисты также отмечают рост доли дискаунтеров в розничном товарообороте.

По данным торгового реестра крупнейшими сетями дискаунтеров в Беларуси являются российский «Светофор» и белорусские «Копеечка» (входит в сеть «Доброном» компании «Мостра-групп») и Хит! (принадлежит Евроторгу). При этом «Копеечка» лидирует по количеству магазинов (699), а «Светофор» - по их суммарной площади (свыше 165 тыс. кв. м). Эти данные приводит ресурс Belretail.by.

ТОП сетей дискаунтеров Республики Беларусь по количеству магазинов

Название Количество магазинов Копеечка 699 Хит! 342 Светофор 194 Доброном 91 Грошык 74 Мегаопт 34 Доброцен 27

В последнее время основной рост в продуктовом ритейле связан именно с эконом-форматом. Инфляция и снижение доходов населения меняет предпочтения белорусских потребителей и стимулирует развитие формата дискаунтеров. По данным Белстата доля затрат на продукты питания в потребительских расходах составляет 41,2%. Этот самый высокий показатель, начиная с 2006 года.

На прошедшем недавно Международном форуме «Трейд Диалог» представитель Евроторга сообщил, что доля дискаунтеров в товарообороте крупнейшего ритейлера страны по итогам I полугодия 2022 г. составила 30%, и за год выросла на 5%. Особенно формат дискаунтеров популярен в регионах Беларуси. Поэтому в этом году о его развитии объявил и Белкоопсоз. По предварительным оценкам, рост продаж в сети «Мегаопт» (так называются дискаунтеры государственного ритейлера) на 20% превышает динамику обычных магазинов Белкоопсоюза.

ТОП сетей дискаунтеров Республики Беларусь по суммарной торговой площади магазинов

Название Суммарная площадь Средняя площадь Светофор 165 784 855 Копеечка 89 289 128 Хит! 52 458 153 Грошык 32 036 433 Доброцен 21 545 798 Доброном 17 779 195 Мегаопт 7 038 207

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