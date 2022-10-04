Нацбанк разработал инструкцию, регламентирующую работу платежных сервисов

В ней содержатся правила формирования гарантийных фондов, порядка и сроков транзакций, а также квалификационные нормативы и требования к деловой репутации руководителей, работников и бенефициаров таких организаций.

Национальный банк вынес на общественное обсуждение проект постановления Правления НБРБ «Об утверждении Инструкции о порядке оказания платежных услуг на территории Республики Беларусь». Он опубликован на сайте Правового форума Беларуси, срок обсуждения - с 27 сентября по 10 октября 2022 г. Документ разработан во исполнение принятого 26 апреля Закона «О платежных системах и платежных услугах», которым закреплены основные требования к осуществлению платежной деятельности, платежным системам и участникам этого рынка. В основной части Закон уже вступил в силу.

Как говорится в пояснительной записке к проекту НПА, рынок платежных систем является довольно значимым для финансового рынка страны. По собранным Нацбанком данным, среднедневной оборот платежных сервисов может составлять более 1,7 млн белорусских рублей, а убытки при осуществлении такой деятельности не превышают 0,1% от оборота. С учетом существенных оборотов и все большего распространения безналичных расчетов, законодательство в этой сфере было решено упорядочить, чтобы обеспечить безопасность и прозрачность работы таких организаций.

В соответствии с проектом инструкции, вводимые требования не коснутся только двух случаев по сбору денежных средств: взносов физических лиц для оплаты расходов некоммерческих организаций и «услуги физического лица по сбору денежных средств от иных физических лиц и передаче в адрес организаций торговли (сервиса)». При этом такие услуги не должны предполагать выгоды для всех сторон сделки.

Из основных новаций при оказании платежных услуг можно выделить необходимость создания их владельцами гарантийных фондов. Заявленная цель - гарантия выполнения платежных обязательств. Объем отчислений в такие фонды предлагается увязать со сроком работы на рынке и видом деятельности. Так, при осуществлении платежной деятельности менее 6 месяцев в зависимости от оказываемых услуг сервис должен отчислять в фонд от 1 до 4% среднедневного оборота по платежам, принятым в календарном месяце, предшествующем отчетному. А если сервис работает на рынке более полугода, то отчисления будут варьироваться в диапазоне 0,5-2%.

Кроме того, поставщик платежных услуг (ППУ), не являющийся финансовой организацией, государственным органом или индивидуальным предпринимателем, на конец квартала, предшествующего началу платежной деятельности, и далее на конец каждого отчетного года должен обеспечить наличие у него чистых активов в определенном объеме:

- не менее 500 базовых величин при оказании услуги инициирования платежа, распространения платежных инструментов, информационных платежных услуг, либо эквайринга платежных операций;

- не менее 2500 б.в. при оказании услуг оператора платежной системы, эмиссии (создания) платежных инструментов, процессинга либо клиринга (если клиринговый центр не выступает плательщиком и получателем средств по переводам денежных средств участников);

- не менее 10000 базовых величин при оказании платежной услуги по эмиссии электронных денег, клирингу (если клиринговый центр выступает плательщиком и получателем средств по переводам денежных средств).

Проект инструкции также содержит требования к операциям с электронными деньгами, вводит условия привлечения сервисами платежных курьеров. В последнем случае сервис должен размещать и поддерживать в актуальном состоянии на своем официальном сайте список привлекаемых платежных курьеров. Кроме того, если организация работает с такими курьерами без использования банковского счета со специальным режимом функционирования, то для нее устанавливается повышающий коэффициент 2 при отчислениях в гарантийные фонды.

В документе также прописаны требования к оформлению предчека, который станет обязательным для работы торговых интернет-площадок. В нем, в частности, должна будет содержаться информация о наименовании, количестве, стоимости заказанного товара (работы, услуги), сумма скидок (надбавок), общая стоимость к оплате, и иные сведения по заказу, позволяющие однозначным образом идентифицировать, в оплату какого товара (работы, услуги) будет совершен платеж. Этот предчек будет предоставляться потребителю в электронной форме до осуществления оплаты. А после платежа вся информация о заказе должна быть также отправлена в личный кабинет заказчика, или на его e-mail, мобильный телефон, либо другим образом.

В отношении квалификационных требований Нацбанк предлагает установить для руководителя ППУ (в зависимости от вида деятельности): высшее или среднее специальное образование и опыт работы на руководящих должностях от 1 года до 3 лет. Для главного бухгалтера - высшее образование по профильной специальности и опыт работы не менее 2-х лет.

Что касается требований к деловой репутации руководителей и бенефициаров платежных сервисов, то в документе прописано следующее:

- отсутствие непогашенной или неснятой судимости:

- отсутствие фактов причастности к осуществлению, финансированию или иному пособничеству в осуществлении террористической и экстремистской деятельности, легализации доходов, полученных преступным путем и т.д.;

- отсутствие в отношении данных лиц судебных решений об осуществлении ими виновных (умышленных) действий, повлекших банкротство юридического лица;

- отсутствие в течение последнего года фактов расторжения трудового договора с этими лицами по инициативе нанимателя по причине утраты доверия;

- отсутствие в течение последнего года фактов отстранения от занимаемой должности руководителя по требованию Национального банка.

И еще одно: регулятор хочет установить в отношении всех поставщиков платежных услуг общие требования при формировании тарифов, размеров сборов и вознаграждений. В частности: необходимость экономической обоснованности каждого тарифа, размера сбора и вознаграждения; однократность взимания вознаграждения (платы) с пользователя за одну и ту же платежную операцию; при возврате платежа сумма денежных средств за оплаченный товар должна возвращаться плательщику в полном объеме. В проекте инструкции также подчеркивается, что все тарифы, сборы и вознаграждения подлежат уплате только за фактически оказанные платежные услуги.

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