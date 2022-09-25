Из Беларуси запрещено вывозить более 250 наименований промтоваров

Подобное мера уже применялась правительством в марте текущего года. Новые ограничения установлены на полгода и не касаются поставок в Россию в рамках Союзного государства.

Новый запрет на вывоз из страны ряда промышленных товаров установлен постановлением Совмина №630 от 20 сентября. Им введены временные ограничения (сроком на 6 месяцев) на вывоз за пределы Республики Беларусь товаров согласно специальному перечню вне зависимости от страны их происхождения.

Как говорится в этом документе, данная «мера нетарифного регулирования распространяется в том числе на товары, которые помещены под таможенные процедуры в Республике Беларусь до вступления в силу настоящего постановления и фактический вывоз которых за пределы Республики Беларусь в соответствии с таможенными процедурами осуществляется после вступления в силу настоящего постановления».

В перечне - более 250 кодов товарной номенклатуры. В частности: гипс, материалы и препараты, используемые в стоматологии, диагностические реагенты, колготы и гольфы для страдающих варикозным расширением вен, ампулы, бутылки и емкости из стекла для фасовки товаров, абразивы, ряд ручных инструментов, двигатели внутреннего сгорания, турбины, устройства для кондиционирования, холодильное и морозильное оборудование, посудомоечные машины, оборудование для обработки и переработки молока, станки, легковые автомобили и др.

Как и в предыдущем аналогичном документе, в этом - тоже масса исключений. Под запрет не подпадает транзит, поставки из Беларуси в Россию в рамках Союзного государства, продукция СЭЗ, товары, сопровождаемые сертификатом или актом экспертизы, подтверждающими белорусское или российское происхождение продукции и еще довольно много разных оснований, включая согласование уполномоченных госорганов и временные лицензии.

Такие документы, кстати, будут выдаваться Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами (Минским горисполкомом). То есть, субъект хозяйствования сначала должен обратиться в местный исполком, который в течение 10 дней примет решение - одобрить или нет вывоз товара, а МАРТ на основании этого выдаст временную лицензию, которую надо будет предъявить на таможне.

Ссылки по теме:

В Беларуси ограничили экспорт ряда товаров

Страны ЕАЭС ограничат вывоз лесоматериалов