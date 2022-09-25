Эксперимент по переходу на четырехдневную работу проходит успешно

95% участвующих в нем компаний заявили, что в итоге производительность труда не изменилась или выросла, а 86% намерены сохранить укороченную неделю и в дальнейшем.

Пилотный проект 4 Week Global по переходу на четырехдневную рабочую неделю проходит в Великобритании. Как сообщает BBC, в нем участвуют 73 фирмы, которые согласились сохранить своим сотрудникам 100% оплату за 80% отработанного рабочего времени. Срок эксперимента - полгода, но первые результаты, полученные по итогам трех месяцев, свидетельствуют, что его результаты могут оказаться неожиданно успешными.

На текущий момент ситуация такова: 95% компаний заявили, что производительность осталась прежней или улучшилась в течение более короткой недели; около 86% - намерены сохранить политику четырехдневной недели после окончания эксперимента. При этом большинство фирм заявили, что нововведение хорошо работает в их бизнесе, хотя есть и определенные сложности. С ними чаще сталкиваются компании, которые имеют довольно сложные и подробно регламентированные бизнес-процессы и те, чья корпоративная культура является чрезмерно консервативной.

Что касается сотрудников, то они ожидаемо удовлетворены ходом пилотного проекта. Во-первых, они получили еще один оплачиваемый выходной, который можно посвятить решению личных вопросов или провести с семьей. Во-вторых, достаточно значительной оказалась экономия затрат на поездки на работу и оплату ухода за детьми. В-третьих, согласно опросу работников и мнению работодателей сотрудники выглядят более продуктивными и счастливыми, что немаловажно в условиях инфляции и экономической депрессии.

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