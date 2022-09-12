Законопроект о развитии предпринимательства отправлен на доработку

Правительству поручено более четко определить в этом документе виды деятельности, которыми могут заниматься самозанятые, индивидуальные предприниматели и юрлица, а также упростить некоторые формулировки.

Как сообщает БЕЛТА, 9 сентября после совещания с руководством Совета Министров Александр Лукашенко отправил на доработку проект закона о развитии предпринимательства, отметив, что предложенную в нем систему развития бизнеса нужно упростить, сделать ее прозрачной в части уплаты налогов и более четко определить в законопроекте виды деятельности, которыми могут заниматься разные категории предпринимателей.

Министр экономики Александр Червяков рассказал, что этот законопроект должен закрепить новую структуру малого бизнеса, которая будет состоять из трех категорий: самозанятые, индивидуальные предприниматели и юридические лица (микро- и малые предприятия). К самозанятым будут отнесены предприниматели-одиночки, т.е. те, кто самостоятельно осуществляет деятельность (портные, переводчики, няни, дизайнеры, репетиторы и др.), а также ремесленники и владельцы агроэкоусадеб. По словам министра, число таких граждан составит около 100 тыс. человек.

Говоря о стимулах для развития предпринимательства, которые по идее должны способствовать «эволюционному» росту в микробизнесе (т.е. переходу от самозанятости к ИП, и далее к юрлицу), А.Червяков привел такой аргумент:

- С 2023 года для индивидуальных предпринимателей планируется полностью исключить применение упрощенной системы налогообложения. В качестве основного налогового режима использовать подоходный налог с увеличением его ставки с 16 до 20%, а с 2024 - до 25%. Сократить перечень видов деятельности для уплаты единого налога и увеличить его ставки в полтора-три раза. Одновременно с этим для микроорганизаций сохраняется возможность использования упрощенной системы налогообложения: 6% от выручки.

Самозанятым и владельцам агроэкоусадеб правительство предлагает платить налог на профессиональный доход (10% от выручки), который включает в себя отчисления в фонд социальной защиты. При этом для ремесленников планируется сохранить право выбора между налогом на профессиональный доход и ремесленным сбором (сейчас это 2 базовые величины в год, или 62 рубля).

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