Ремонт трассы М1 могут профинансировать из средств ЕАЭС

Масштабная реконструкция этой автодороги включена в перечень приоритетных инфраструктурных транспортных проектов в странах Союза.

На последнем заседании Евразийского межправительственного совета было принято решение о согласовании списка инфраструктурных транспортных проектов, которые будут включены в перечень приоритетных для ЕАЭС. В этот список вошли 7 проектов, направленных на развитие евразийских транспортных коридоров и маршрутов и укрепление транзитного потенциала в рамках ЕАЭС. В том числе, два проекта от Беларуси: по реконструкции автомобильных дорог М-1/Е30 Брест (Козловичи) - Минск - граница Российской Федерации и М-10 граница Российской Федерации (Селище) - Гомель - Кобрин.

Решение о создании перечня приоритетных инфраструктурных проектов было принято ЕЭК еще в 2016 году. Но до реального его наполнения дело дошло только в последнее время. Окончательно пока не решены вопросы и с источниками финансирования. Предполагается, что до конца этого года ЕЭК утвердит порядок выделения средств на такие проекты. Возможно, это будет специальный фонд, сформированный странами - членами Союза на паритетной основе, или кредитование уполномоченными банками, но есть шанс, что в следующем году вопрос сдвинется с мертвой точки.

Пока глобальной реконструкции трассы М1 собственными силами в планах у белорусского Минтранса нет, хотя вопрос назрел уже давно. В этом году планируется лишь ремонт наиболее проблемных ее участков, что связано с общим недофинансированием отрасли. Как ранее сообщали в профильном министерстве, в 2022 году в стране будет отремонтировано более 700 км дорог и 2500 погонных метров дорожных сооружений на республиканской сети, а также более 1500 км дорог и 1080 пог. м сооружений местной сети. Кроме того, планируется отремонтировать 77 мостов, из которых 35 - республиканского значения, а 42 - на местной сети автодорог.

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