Минтранс закупит 167 автобусов и троллейбусов и 4 электропоезда

В ведомстве рассказали о планах по обновлению парка пассажирского городского транспорта в текущем году и упрощении работы белорусских автоперевозчиков в России.

Согласно госпрограмме «Транспортный комплекс» на 2021-2025 годы в Беларуси в 2022 году планируется закупить 167 единиц городской пассажирской техники (в том числе, 145 автобусов, 21 троллейбус и 1 электробус), а также 4 электропоезда «Штадлер Минск». В дальнейшем будет закуплено еще 7 составов электропоездов, сообщает официальный ТГ-канал Минтранса Беларуси.

В 2021 году с целью обновления подвижного состава было приобретено 618 единиц пассажирской городской техники (437 автобусов, 163 троллейбуса и 18 электробусов), а также 6 электропоездов «Штадлер». На этапе принятия программы предусматривалось выделение финансирования в общем объеме свыше 7,5 млрд рублей (в среднем по 1,5 млрд в год). Правда, при этом делалась оговорка: «при благоприятных внешних условиях», так что сейчас цифры могли измениться.

Кроме того, в Минтрансе сообщили о завершении первого этапа переговоров с Российской Федерацией об упрощении работы белорусских перевозчиков на российском рынке. В частности, о достижении договоренности об отмене с 20 июля 2022 года для белорусских автотранспортных компаний разделения на категории разовых разрешений в/из третьих стран на осуществление международных автомобильных перевозок грузов.

Это достаточно интересная новость, поскольку сейчас перевозка белорусскими международными перевозчиками грузов по территории России в и из третьих стран осуществляется по нескольким типам разрешений. Так, например, разрешение первой категории предусматривает право на перевозки в и из России в любые государства, кроме Италии, второй - также в любые государства, но уже кроме Германии и Италии. Третья категория исключает из перечня доставки грузов Италию, Германию, Бельгию, Австрию, Нидерланды, Францию и Польшу. Теперь, очевидно, все выдаваемые в РФ белорусским перевозчикам разрешения будут универсальными - на разгрузку, загрузку и транзит в двух направлениях в любой стране, выдавшей разрешение.

Переговоры по унификации регулирования транспортного рынка в Союзном государстве Беларуси и России в последнее время заметно активизировались. В них участвуют транспортные ведомства двух стран, а также представители ассоциаций международных автомобильных перевозчиков - БАМАП и АСМАП. Дойдет ли дело до полной отмены разрешительной системы на автоперевозки в СГ - непонятно. Этот вопрос стороны обсуждают уже более 10 лет.

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