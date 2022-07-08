В ЕАЭС могут ввести автоматическую блокировку пиратского контента

Такая система уже несколько лет работает в России. Она позволяет правообладателям без обращения в суд удалять незаконные ссылки на их интеллектуальные продукты.

Евразийская экономическая комиссия рассматривает вопрос введения на территория ЕАЭС практики автоматической блокировки пиратского контента. Совместно с ООО «Яндекс» Комиссия разработала Политику обеспечения прекращения демонстрации в поисковой выдаче веб-страниц с информацией, размещенной без разрешения правообладателей. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Идея основана на основе разрабатываемого в Российской Федерации нормативного регулирования и принципах «Антипиратского меморандума», который еще в 2018 году подписали правообладатели, совместно с Роскомнадзором, Яндексом, Mail.ru и Rambler. Она работает так: владельцы прав на фильмы, сериалы, песни, спортивный контент и другие произведения вручную или в автоматизированном режиме проверяют поисковую выдачу, обнаруживают пиратские ссылки и вносят в специальный реестр данные о сайтах, которые нарушают их авторские права.

Администраторы интернет-сервисов, подписавшие Меморандум, каждые пять минут просматривают обновления реестра и в течение шести часов исключают эти ссылки из поисковой выдачи на территории Российской Федерации. Причем, практика прекращения демонстрации в поисковой выдаче информации о веб-страницах с пиратским контентом распространяется и на правообладателей аудиовизуальных произведений из других государств ЕАЭС. В марте прошлого года Яндекс сообщал, что за 2 года и 5 месяцев удалил 15 млн ссылок на пиратский контент.

Как только в РФ будет принят соответствующий закон, ЕЭК собирается инициировать введение аналогичного регулирования в отношении удаления пиратского контента или внедрения механизмов саморегулирования в этой области в других странах ЕАЭС. В этом случае российские поисковики распространят аналогичную практику на поисковую выдачу в этих странах.

Сейчас для удаления нелегального контента правообладатель вынужден обращаться в суд, и только после вступления в силу решения суда контент удаляется. «Эта процедура занимает длительное время - зачастую год и более. В результате правообладатель теряет законную прибыль, несет репутационные и временные потери. Новый механизм позволит удалять нелегальный контент гораздо более оперативно и без обращения в суд», - отметил по этому поводу министр ЕЭК по конкуренции и антимонопольному регулированию Арман Шаккалиев.

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