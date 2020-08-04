17 типичных ошибок владельцев белорусских сайтов

Как превратить интернет-ресурс из «витрины» в эффективный механизм продвижения и продаж.

У вашей компании есть сайт, но вы им недовольны? Или собираетесь создать новый ресурс и хотите знать, как сделать это грамотно? Андрей ГУСАРОВ, основатель и руководитель маркетингового агентства GUSAROV, рассказал об ошибках, которые допускают белорусские и российские компании при создании сайтов.

Сайт не воспринимается как способ зарабатывания денег

Это основная причина, почему сайты делают «для галочки» или с логикой «все в интернете, и мы будем». Такая логика уже лет пять не работает!

Раньше крупные промышленные предприятия Беларуси делали упор в продажах на отраслевые выставки, а сайт выполнял в основном роль витрины компании. Но времена меняются: из-за коронавируса выставки не проводятся и имеет смысл делать сайт в том числе с «продающей» опцией. В Беларуси есть бизнесы, которые инвестируют в сайты серьезные суммы. Такие компании понимают, что фокус сместился с производства на получение новых заявок и контрактов на приоритетных рынках.

Плохой маркетинг

Нельзя создавать сайт без маркетинговой стратегии вашего продукта или услуги. Нужно понимать, есть ли на ваш продукт спрос (и будет ли он в будущем), анализировать цены, ассортимент и условия работы конкурентов, сформулировать свое УТП (уникальное торговое предложение) и то, какие задачи будет решать ваш продукт.

Нельзя создавать сайт без маркетинговой стратегии вашего продукта или услуги.

Чаще всего в тендерах государственных компаний не предусмотрен анализ рынка. К тому же задание на сайт готовит не маркетолог, а начальник отдела снабжения или специалист отдела закупок. Основная цель - получить лучшую цену и закрыть задачу, которую ему поставило руководство предприятия.

Не учтены потребности целевой аудитории

Если не осуществлять предварительный маркетинговый анализ, то откуда вы узнаете, кто целевая аудитория товара или услуги? В каких цветах лучше делать сайт, на что делать акцент в текстах? Рассчитывать, что разработчики догадаются об этом сами, я бы не стал.

Неверный выбор платформы

Нужно ли будет на сайте обновлять информацию? Не станет ли ваш каталог через полгода интернет-магазином? От понимания этих и не только вещей зависит выбор системы управления сайтом. Если не продумать все это заранее, вы можете столкнуться с приличными финансовыми вложениями на доработку.

Непродуманный домен

Домен - имя сайта, которое или поможет клиенту найти и узнать вас, или… нет. Идеально, если доменное имя созвучно названию вашей компании или сфере деятельности. Плохо, если домен не читается или никак не ассоциируется с вашей компанией. Имеет значение и доменная зона - белорусские компании чаще всего выбирают зону .by, а вот домены в зоне .бел я не рекомендую использовать. Для сайтов, которые ориентированы на работу на международных рынках, больше подойдет доменная зона .com.

Много точек контакта

Потенциальный покупатель не понимает, что лучше: позвонить по телефону в шапке сайта, заполнить форму или написать сообщение во всплывающем окошке? Формы захвата делаются без учета пути пользователя и не закрывают его вопросов, которые возникают на разных частях экрана (при скроллинге в том числе). Чтобы понять, как пользователи ведут себя на сайте, разрабатывается «путь клиента» (Customer Journey Map) на этапе формирования потребности.

Слишком раздутый сайт

Если вы хотите внести в каталог весь свой ассортимент, информацию об истории компании, новости и т.д., то учитывайте, что кому-то потом придется поддерживать все разделы в актуальном состоянии. А это - время и деньги.

Неперсонифицированный или нефункциональный «подвал»

В среднем около 4% людей долистывают до самого конца страницы. Чаще всего потому, что не смогли найти ответ на свой вопрос. Мне кажется, нужно им дать за это какой-то бонус: например, связь с руководителем подразделения для компетентной консультации или же развернутый каталог в PDF.

Копирование сайтов конкурентов

Вы должны изучать, что размещают конкуренты на своих сайтах, но копировать их стиль я не советую. Можно адаптировать какую-то идею под ваш бизнес, но чтобы это не смотрелось откровенным плагиатом. Например, у нас на сайте вы не встретите списка компаний, с которыми мы работаем. Причина проста: это никак не решит ваших задач.

Не выстроена работа с отзывами

Ими или занимаются один раз в год, или не занимаются вообще. На западных рынках отзывы говорят почти все о компании. У нас часто ограничиваются тремя стандартными при разработке сайта. Отзывы о компании нужны не только для клиентов, но и для найма персонала, и здесь важна регулярность и стратегия.

Отзывы о компании нужны не только для клиентов, но и для найма персонала.

Не анализируются показатели

Чаще всего никто не считает издержки на содержание сайта на год и стоимость их возврата. Обращайте особое внимание на три показателя: среднее время, проведенное на сайте, показатель отказов и глубина просмотров.

Кнопки социальных сетей воспринимаются как дань моде

Если вы добавили на сайт кнопки Instagram, Facebook и YouTube, то предполагается, что у вас живые аккаунты. Но если там пусто или неактуальные публикации трехлетней давности - лучше вообще убрать эту кнопку с сайта. В соцсетях не стоит размещать контент, который будет дублировать сайт. Социальные сети - часть коммуникационной воронки с потенциальным клиентом. Также они хорошо работают на формирование лояльности и удержание текущих покупателей.

Социальные сети - часть коммуникационной воронки с потенциальным клиентом.

Сайт не адаптирован под органичное продвижение

Если сайт изначально делался без учета SEO (Search Engine Optimization - поисковая оптимизация) и предполагалось, что клиенты будут приходить по контекстной рекламе - это одна история. Но чаще всего компании понимают, что ехать на одном колесе нелогично и SEO с контекстной рекламой - инструменты, которые работают в синергии, а не по отдельности.

Нет адаптации сайта к мобильной версии

Большинство пользователей (61% по данным отчета Digital 2019) заходят на сайт со своих смартфонов. И если ваш сайт отображается там без учета размера экрана - люди просто с него уйдут.

Экономия на текстах

Если стоит задача - написать текст на сайт «за 1 доллар за 1000 знаков», то не ждите хорошего результата. Именно отсюда берутся однотипные фразы: «молодая динамично развивающая компания…», а описания продуктов не учитывают потребности клиентов. Самый простой совет: перестройте стиль сообщения вашего сайта с посыла «мы» на посыл «вы». То есть: не «“Мы производим товар…», а «Наш товар позволит вам»… И учитывайте, как информация подается на сайте. Плохая верстка даже отличного текста не позволит его полноценно прочесть. И, конечно, тексты должны быть с актуальными данными и без ошибок.

Экономия на фотографиях

Все знают, что сейчас не проблема - купить на специальных стоках недорогие фотографии на любую тематику. Но если вы хотите произвести положительное впечатление на своих партнеров или клиентов - не делайте так! Лучше один раз выделить средства на специалиста и сделать качественные фотографии компании, офиса, сотрудников и вашей продукции. В качестве бонуса - эти же снимки можно будет использовать и для наполнения ваших соцсетей.

Медленная загрузка сайта

Прекрасно, что вы сделали минутную видеопрезентацию компании и выложили ее на главную страницу. Плохо то, что из-за этого ваш сайт загружается гораздо медленней и некоторые пользователи могут этого просто не дождаться.

Я бы рекомендовал размещать на сайте веб-оптимизированные фотографии, а крупные видео и детализированные фото оставлять для специальных разделов или презентаций. Скорость загрузки - один из критериев успеха при продвижении сайта. Яндекс и Google учитывают среднее время нахождения потенциальных клиентов, и медленная загрузка может тянуть вниз ваш бизнес. Уверен, эти советы помогут не только улучшить сайт вашей компании, но и превратят его в действительно эффективный механизм продвижения и продажи вашего продукта.

Диана КАЛЕНИК

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