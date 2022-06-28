В этом году в Беларуси построили почти 1,5 млн кв. м жилья

В общем объеме ввода значительно выросла доля квартир для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Она составила более 41%.

Стали известны результаты работы строительной отрасли в январе-мае 2022 г. По данным официальной статистики, в Беларуси за этот период построено 16,2 тыс. новых квартир общей площадью 1 481 тыс. квадратных метров. В том числе, для граждан, состоящих на учете нуждающихся введено в эксплуатацию 613,1 тыс. кв.м, или 41,4% от общего объема введенного жилья. В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 461,7 тыс. «квадратов», или 31,2% от общего ввода по стране, сообщает Белстат.

Согласно плану, утвержденному Постановлением Совета Министров №69 от 4 февраля 2022 г. «О мерах по выполнению заданий по строительству жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним на 2022 год», в этом году должно быть введено в эксплуатацию 4,2 млн кв.м. В том числе для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий - 1,37 млн кв.м (1,2 млн кв.м - с господдержкой).

То есть, доля строительства для нуждающихся в улучшении жилищных условий планировалась примерно в размере 33% от общего объема. Как видим, пока темпы ввода такой недвижимости явно опережают коммерческое строительство. Жилья для нуждающихся за 5 месяцев построено почти 45% от плана, а коммерческого - только чуть более 30%. Такое серьезное отставание вызывает опасения в реальности выполнения заявленных планов ввода.

Любопытна также статистика подрядных работ в строительстве за январь-май. Их общий объем Белстат оценил примерно в 4,5 млрд рублей. Так вот: в этом объеме доля частного капитала - почти 84%! Подрядные работы в госсекторе оцениваются в чуть более 15%, а проекты иностранного капитала - менее 1%.

Объем подрядных работ в строительстве за январь-май 2022 г.

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