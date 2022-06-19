В ЕАЭС создадут Ассоциацию интернет-торговли

Предполагается, что она будет защищать интересы бизнеса на рынке e-commerce и продвигать проект реформирования электронной торговли в регионе.

Во время проведения Евразийского экономического форума в Бишкеке было подписано Соглашение о создании в рамках ЕАЭС Единой Евразийской Ассоциации интернет-торговли. Как сообщает пресс-служба ЕЭК, эта структура будет работать на основе саморегулирования и заниматься разработкой «правил игры» на рынке электронной торговли и защитой интересов своих членов. На самом деле это вроде бы рядовое событие может иметь далеко идущие последствия для рынка, и вот почему.

Основным вопросом, которым должно будет заняться новое объединение, является создание единого рынка электронной торговли Союза. В 2020 г. его оборот оценивался примерно в 502 млн долларов, а в 2021-м - почти в 781 млн. Но этот рост идет сейчас не столько благодаря, сколько вопреки действующему в ЕАЭС законодательству, которое в странах - членах Союза до сих пор не унифицировано.

Основной проблемой является двойное налогообложение, когда крупные маркетплейсы, осуществляющие трансграничную торговлю вынуждены уплачивать НДС дважды: сначала в стране регистрации, а затем - в стране получения товара. Ранее сообщалось, что ЕЭК подготовлены изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе в части порядка взимания НДС при интернет-торговле. Предполагалось перевести уплату НДС для международных маркетплейсов на принцип страны назначения, но эти поправки до сих пор не приняты.

По мнению заместителя директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Сергея Лобанова, урегулирование проблемы двойного налогообложения позволит существенно увеличить товарооборот между государствами-членами ЕАЭС. Особенно, с учетом открывающихся для маркетплейсов возможностей в связи с уменьшением конкуренции со стороны зарубежных площадок и с легализацией параллельного импорта.

Президент российской Ассоциации компаний интернет торговли Артем Соколов считает, что нужно разрешить для поставок в трансграничном формате новые товарные категории: такие как алкогольная продукция, лекарственные препараты, ювелирные изделия, БАДы и др., что позволит гражданам ЕАЭС получить равный доступ к этим товарам. А президент Ассоциации казахстанского интернет бизнеса и мобильной коммерции Константин Горожанкин призвал к скорейшему внедрению на интернет-площадках стран Союза технологии оплаты при помощи банковских карт «МИР». Это упростит расчеты и снизит риски при осуществлении трансграничных платежей.

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