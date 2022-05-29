Количество рублей в обращении резко выросло

За год их стало больше на 4,3 млрд. Это крупнейший прирост за два года. Доля наличных в обороте также бьет многолетние рекорды. И это не очень хорошо для экономики.

Еще по итогам I квартала Национальный банк отметил значительный рост широкой денежной массы. В годовом выражении он увеличился с 6,6% в декабре 2021 г. до 12,2% в марте 2022-го. Регулятор объяснил это ослаблением курса национальной валюты и сообщил, что темпы роста средней рублевой денежной массы в годовом выражении к апрелю замедлились до 15,7% (в декабре 2021 г. - 18,7%).

Но в апреле эта тенденция продолжилась еще более значительными темпами. Например, рублевая денежная масса по сравнению с апрелем 2021 г. увеличилась на 20,5%, или на 4,332 млрд рублей. Это крупнейший годовой прирост за 25 месяцев. В апреле прошлого года аналогичный годовой рост рублей в обращении составил 797,4 млн руб. В результате доля белорусской валюты в широкой денежной массе за четвертый месяц текущего года составила 46,7%, а доля СКВ, соответственно сократилась.

Второй важный момент - рост количества наличных в обороте (мы уже отмечали это по итогам марта). В апреле, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, кэша в экономике стало больше на 32,9%. Это максимальный уровень с ноября 2017 года! Годовой прирост наличных в составе денежной массы оценивается в 1,386 млрд руб. Доля наличности в денежном агрегате М1 (так называемые «быстрые деньги», включая М0 - наличные, а также безналичные деньги во вкладах до востребования и на расчетных счетах организаций и предпринимателей) составила 44,8%, что является многолетний рекордом, в рублевой денежной массе - 22%, в широкой денежной массе (М3) - 10,3%.

Что касается роста объемов «кэша» в обороте, то тут все ясно - это следствие закрытия части депозитных счетов, особенно в валюте, а также вынужденная мера для бизнеса, поскольку в ряде случаев из-за взаимных санкций банковские расчеты слишком дороги или невозможны. Например, международным перевозчикам недавно разрешили использовать наличную валютную выручку для оплаты затрат. А рост рублевой массы имеет много причин: например, активная покупка Нацбанком валюты на бирже в последнее время с целью пополнения ЗВР, повышение зарплат и социальных выплат, бюджетная и кредитная поддержка госпредприятий, курсовые разницы и т.д. Так, по данным Нацбанка, в марте 2022 г. средние требования банков и ОАО «Банк развития» к экономике выросли в годовом выражении на 17,9%.

Почему это плохо? Увеличение денег в обращении часто применяется монетарными властями в периоды кризисов для поддержки экономики - скупка активов, докапитализация стратегических компаний, кредитование. Целью является «заморозка» текущих убытков и оживление спроса. Но у нас сейчас - не классический кризис, и подобная «накачка» экономики рублями может привести к нежелательным последствиям - считают экономисты. Например, к давлению на валютный рынок, росту импорта и т.д.

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