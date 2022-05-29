6 правил для малого и среднего бизнеса в условиях нестабильности

Как, не расширяя штат, сделать деятельность компании максимально эффективной и минимизировать последствия кризиса и санкций.

В условиях нестабильности и действия экономических санкций малый и средний бизнес (МСБ) в Беларуси стал особенно уязвим. Сейчас многие небольшие компании пытаются минимизировать последствия кризисной ситуации и обеспечить непрерывность своей деятельности. Особенностью МСБ является, как правило, небольшой штат сотрудников. Зачастую одному и тому же специалисту приходится выполнить большое количество разноплановых задач. Это непросто и отнимает много времени. Однако, есть способы, как не расширяя штат, сделать деятельность компании максимально эффективной.

Правило 1. Автоматизируйте регламентированный учет

Применительно к Беларуси регламентированный учет включает в себя бухгалтерский и налоговый учет организации. Соблюдая это правило, вы:

сократите количество ошибок ввода данных и влияние человеческого фактора;

значительно уменьшите ручные операции и упростите расчеты;

оптимизируете учетные операции и численность персонала, занятого в учете;

сократите время документооборота;

снизите трудозатраты на поиск и подготовку документов;

обеспечите защиту и хранение данных;

снизите сроки формирования отчетности.

Правило 2. Экономьте на бумаге и трудозатратах своих сотрудников

Уменьшайте расходы на бумагу и переходите на электронный документооборот. Такое изменение бизнес-процесса позволит не только сэкономить денежные средства, но и оптимизировать процесс работы с документами, повысить прозрачность и простоту учета и хранения документации. С помощью электронного документооборота организации смогут обмениваться документами с контрагентами, работниками и клиентами через Интернет.

Не обойтись без электронного документооборота организациям, попавшим под обязательную маркировку товаров в Беларуси. На сегодняшний день законодательство устанавливает, что вместо бумажных ТТН организации должны использовать обязательные электронные накладные при обороте товаров, маркированных незащищенными средствами идентификации.

Правило 3. Автоматизируйте ежедневные рутинные задачи

Распределите по группам задачи, которые нужно выполнять ежедневно, еженедельно, раз в месяц и т.д. Автоматизировать, естественно, следует сначала те, что отнимают максимум времени - ежедневные, затем еженедельные и далее по нарастающей. Наилучшим решением станет подходящая под специфику вашего бизнеса CRM-система, а также программное обеспечение для управления продажами и клиентской базой, работы со сделками и планирования с целью увеличения продаж.

Правило 4. Контролируйте денежные потоки

Эффективный контроль бюджетирования и казначейства позволит вам не только укрепить свой бизнес, но и развить его, найдя оптимальные сферы применения своих ресурсов. А это как нельзя более актуально в период нестабильности и санкций. Для оптимизации учета финансов в компании, например, хорошо подойдет разработанный в Беларуси программный комплекс Бит.Финанс. С помощью этой системы руководитель предприятия может более грамотно распределять свои денежные средства и следить за ними.

Правило 5. Переходите на отечественное программное обеспечение

Создатели многих иностранных программных продуктов ушли с белорусского рынка в 2022 году. Поэтому сейчас приобретение иностранных программных продуктов - это определенный риск.

«Выход один - переходить на отечественное программное обеспечение. Импортозамещение в сфере программного обеспечения особенно важно в период кризиса и санкций, так как это драйвер, который позволит бизнесу не только удержаться на плаву, но и приумножить свой капитал», - считает глава брестского офиса «Первый Бит.Брест». Альтернативой привычному SAP может стать 1C:ERP, а архитекторы и проектировщики также могут заменить привычные им программы AutoCad и 3dMax на отечественные решения, например такие, как Renga Software.

Правило 6. Подключите бизнес-аналитику

BI-решения полезны компаниям из большинства сфер. Например, в производстве, финансах, розничной и оптовой торговле, страховании, телекоммуникациях и др. BI-системы будут полезны бизнесу в любой сфере, поскольку позволяют оперативно собирать актуальную коммерческую информацию для принятия стратегических и тактических решений. Раньше их внедряли только крупные предприятия, которые сегодня уже сложно представить себе без использования этих решений. Однако сейчас средний и даже малый бизнес все чаще начинает использовать аналитические решения.

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