Утверждены новые типовые потребительские качества жилья

Теперь в Беларуси обязательны лифты и железные двери в строящихся городских многоквартирных домах, а также внутренние санузлы в сельской местности.

Еще 30 марта Министерство архитектуры и строительства приняло постановление №30, которым была утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений. Этот документ вступит в силу со дня его официального опубликования и устанавливает, так сказать, «социальный минимум» архитектурно-планировочных характеристик и технических требований к жилым домам в сельской местности и городским квартирам. Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Что касается городского жилья, то теперь застройщики и проектировщики должны обеспечить наличие минимально необходимого количества лифтов и минимальные габариты кабины лифта с учетом этажности здания и наибольшей суммарной площади квартир на этажах. Обязательна установка в городские жилые дома (подъезды) укрепленных входных дверей и оборудование входов в многоквартирные жилые здания домофонами либо кодовыми устройствами. Все городские квартиры (дома) должны быть также обеспечены источниками теплоснабжения, системами вентиляции, канализации, электро- и водоснабжения, телевидения и электросвязи, оборудованы приборами учета и регулирования.

В экономичных жилых домах типовых потребительских качеств, возводимых в сельской местности, должно быть предусмотрено деление дома (квартиры) на жилую и хозяйственную зоны. При этом обязательными элементами являются: подсобные помещения, чердачное пространство, санитарно-гигиенические помещения (уборная, санузел, ванная), а также постройки для ведения личного подсобного хозяйства в составе усадьбы.

К техническим требованиям для сельского жилья отнесены следующие параметры: устройство отопления (централизованное теплоснабжение или система поквартирного отопления), электроснабжение и водоснабжение (централизованное или локальное), бытовая канализация (сети или местные установки для очистки сточных вод), а также телевидение и электросвязь. Обязательно также обеспечение нормативов по теплотехническим характеристикам.

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