В 2021 году в Беларуси числилось 232 бизнес-объединения

Наиболее активно такие структуры создавались в периоды кризисов, когда государство объявляло о либерализации экономической деятельности и снятии некоторых ограничений.

По состоянию на середину прошлого года в Беларуси функционировало 232 объединения бизнеса. Более половины из них (55%) были основаны до 2010 года. 83% таких структур зарегистрированы как республиканские, 17% - являются региональными. 15 бизнес-объединений (6%) даже позиционируют себя как международные. Все эти союзы и ассоциации являются очень разнородными по составу (с преобладанием государственных или частных структур), численности (от 6 членов до более чем 1 тыс.) и сфере деятельности (сейчас преобладают отраслевые союзы).

Такая информация содержится в исследовании «Статистический портрет бизнес-объединений в Беларуси», опубликованном Центром экономических исследований BEROC, авторами которого являются Павел Данейко, Светлана Мережная и Виктория Михальчик. В нем проанализирован процесс регистрации таких организаций в динамике за последние 30 лет и их специфика.

По данным исследования, периоды активизации в создании новых объединений предпринимателей в Беларуси примерно совпадают с кризисами в экономике. Это объяснимо: в такие моменты государство обычно объявляет о либерализации, отменяет наиболее одиозные ограничения, начинает выстраивать диалог с бизнес-сообществом. По мере улучшения экономической ситуации эта деятельность обычно затухает.

Пик регистраций объединений бизнеса в Беларуси пришелся на период до 2001 г. на волне становления рыночной экономики в стране. Тогда было создано 45% всех когда-либо существовавших деловых структур, хотя 63% из них были в последующем ликвидированы. Еще одна волна регистрации бизнес-объединений наблюдалась в 2009-2010 гг. на фоне мирового экономического кризиса и попыток экономических реформ в стране. В дальнейшем всплески активности в создании таких объединений также приходились на периоды экономической неустойчивости (рецессия 2015-2016 гг. и 2020 г.). Причем, в 2020 г. количество регистраций новых бизнес-структур оказалось максимальным с 1992 года.

Любопытна специализация деятельности деловых союзов. До 2001 года в Беларуси преобладали межотраслевые бизнес-объединения. Исследователи объясняют это тем, что на начальном этапе развития бизнеса были важнее общие интересы частного бизнеса и выстраивание механизмов работы в новых рыночных условиях. По мере структурирования бизнеса росло количество новых, уже отраслевых объединений. Так, если до 2001 г. в стране было зарегистрировано 39% всех действующих межотраслевых деловых структур и только 22% отраслевых, то за 2001-2010 гг. это соотношение - кардинально другое (зарегистрировано 20% межотраслевых и 32% отраслевых).

Как отмечают исследователи, более половины (58%) когда-либо регистрировавшихся в стране отраслевых объединений бизнеса относятся к сфере услуг. Остальные примерно поровну приходятся на промышленность (22,3%) и сельское хозяйство (19,6%). В динамике до 2001 г. преобладала регистрация объединений в сфере промышленности (66%), а с 2010-го - половина и более всех регистраций уже приходится на сферу услуг.

В работе говорится, что сколь-либо достоверно оценить количественный состав таких организаций в Беларуси довольно сложно. Эта информация не афишируется ни на официальных сайтах, ни в прессе. В этой связи можно вспомнить, что несколько лет назад один из лидеров отечественного бизнес-сообщества Владимир Карягин сказал, что во всех крупнейших белорусских деловых союзах представлено не более 7-12% отечественного бизнеса. Здесь, конечно, имелись в виду в основном межотраслевые республиканские объединения, входящие в Конфедерацию предпринимательства.

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