Белорусские бизнес-союзы финансово окрепнут

Их членам разрешено относить взносы на себестоимость, а сами объединения смогут осуществлять предпринимательскую деятельность.

То, чего много лет добивались объединения предпринимателей, наконец свершилось! В этом году были внесены изменения в Налоговый кодекс, которые позволяют предприятиям относить на затраты членские взносы в адрес объединений нанимателей. Кроме того, в проекте нового ГК планируется отменить запрет бизнес-союзам заниматься предпринимательской деятельностью, если она направлена на выполнение ими своих уставных целей и задач.

Это очень серьезные изменения, которые могут иметь далеко идущие последствия в плане повышения финансовой самодостаточности объединений предпринимателей, позволят им расширить работу по взаимодействию с государственными органами, экспертной оценке нормативных правовых актов. А также наверняка обеспечат приток в союзы новых членов.

По словам сопредседателя правления, директора БСПН имени профессора М.С. Кунявского Жанны Тарасевич, бюджет бизнес-союзов имеет несколько источников финансирования. Первый - членские взносы. У всех объединений они разные, как и подход к уплате взносов. Второй - спонсорская помощь. Однако процесс ее получения в Беларуси достаточно зарегулирован, а целевое использование - ограничено. На эти средства можно, например, закупить канцтовары и компьютеры, но тратить их на выплату гонораров экспертам - нельзя.

Третий источник - международная техническая помощь в форме грантов. Но и для них существуют определенные барьеры и ограничения, действует разрешительный принцип. Четвертый - оказание услуг. Зарубежный опыт показывает, что это наиболее перспективный вариант финансирования для деловых объединений. И в ближайшее время он станет возможным в Беларуси

В зарубежной практике среди наиболее популярных у членов бизнес-союзов услуг - организация тренингов и семинаров, учеба по разным направлениям ведения бизнеса. Например - обучающие курсы для PR-менеджеров, маркетологов, менеджеров по охране труда и других специалистов, консультирование по различным вопросам и т.д.

Подробнее об этом - читайте в статье М. Носовой «Бизнес-союзы и коммерция: новый поворот» экономика» в печатной версии журнала «Директор» №4/2019.

Ссылки по теме:

«Колонка редактора: спасение утопающих - дело рук утопающих», №10 (232) - октябрь 2018.

«В Минске завершилась XIX Ассамблея деловых кругов».