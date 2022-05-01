Белорусским ЗАО разрешили не раскрывать информацию

Теперь они могут не публиковать периодическую отчетность о своей деятельности и об аффилированных лицах.

В соответствии с постановлением Министерства финансов №17 от 6 апреля 2022 г. внесены изменения в т.н. «Инструкцию №43» о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденную постановлением Минфина Беларуси №43 от 13 июня 2016 г.

Согласно этим изменениям, для закрытых акционерных обществ отменяется обязанность раскрытия информации путем представления периодической отчетности, которая должна была составляться по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. А именно: теперь они не обязаны публиковать формы 1 и 2 к Инструкции №43 («Информация об акционерном обществе и его деятельности» и «Информация об аффилированных лицах»).

Цель принятия этого решения не совсем понятна, так как в этих формах содержится много важной информации для потенциальных инвесторов и (что важно в современных условиях) для кредиторов и контрагентов. Например, в форме 1 содержатся сведения о юрлицах, участником которых является ЗАО, о его акционерах, дивидендах и акциях, финансовых результатах деятельности в динамике и т.д. Информация об аффилированных лицах тоже может быть полезной, особенно для новых деловых партнеров. Как они смогут получить к ней доступ, и будут ли доверять данным, предоставленным не публично, - не совсем понятно.

Что осталось без изменений - так это обязанность раскрытия оперативной информации. То есть, ЗАО по-прежнему будут публиковать данные о совершенных сделках с пакетами в 5% акций и более, реестры владельцев ЦБ, информацию о выплате дивидендов по акциям и облигациям, о досрочном погашении или проблемами с выплатой по облигациям и т.д.

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