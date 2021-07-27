Согласовывать допэмиссию акций будут правительство и исполкомы

Опубликован Декрет №4 от 22 июля 2021 г., которым вносятся изменения в Декрет №3 от 20 марта 1998 г. «О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь».

Как сообщает пресс-служба Президента, «часть президентских функций, касающихся приватизации государственной собственности, передаются Правительству и местным органам власти». А именно: речь идет о принятии решений о дополнительной эмиссии акций открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, созданных в процессе приватизации объектов, находившихся в государственной собственности. Часто именно таким образом инвесторы приобретают активы в Беларуси, или - наоборот: государство расширяет свое участие в капитале в обмен на господдержку.

Ранее согласование таких проектов находилось в компетенции Президента. Теперь же документом установлено, что в отношении акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Республики Беларусь, оно проводится по согласованию с Советом Министров. А в отношении акционерных обществ, акции которых находятся в собственности административно-территориальных единиц - облисполкомами и Минским горисполкомом.

К ОАО, подпадающим под действие Декрета №4, относятся общества, осуществляющие производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов, растительных и животных масел, жиров, молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, иных пищевых продуктов, включая производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, детского питания, сахара. А также - осуществляющие переработку и консервирование фруктов и овощей, первичную переработку льна.

Сообщается, что предложения об эмиссии акций дополнительных выпусков таких акционерных обществ должны вноситься на согласование госорганами и организациями, уполномоченными управлять принадлежащими государству акциями этих обществ, или организациями, у которых такие акции находятся в хозяйственном ведении (оперативном управлении).

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