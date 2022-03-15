В парке «Великий камень» подвели итоги 2021 года

Объем производства промышленной продукции резидентов парка вырос более чем в два раза, а инвестиции в основной капитал увеличились на 40%.

Администрация индустриального парка «Великий камень» обнародовала финансовые и производственные итоги прошлого года. Как сообщается, по результатам 2021 г., по сравнению с 2020-м, объем производства промышленной продукции резидентов парка вырос более чем в 2 раза до 299,2 млн рублей. Более чем на 40% увеличились инвестиции в основной капитал.

Выручка резидентов от реализации товаров, работ и услуг также удвоилась и составила 372,3 млн руб., а экспортная выручка выросла почти в три раза. Как говорится в официальном сообщении, в 2021 году предприятиями парка впервые получена, пусть и небольшая, годовая суммарная чистая прибыль - 13,9 млн руб. А сумма налогов, сборов и платежей, уплаченных резидентами, составила 40,8 млн рублей.

В настоящее время в индустриальном парке зарегистрированы 85 резидентов из 15 стран с общим объемом заявленных инвестиций 1,24 млрд долларов. В прошлом году «Великий камень» принял 20 новых резидентов. Численность работников всех компаний парка на сегодня составляет свыше 1800 человек, а их среднемесячная заработная плата - более 2700 рублей. В администрации полагают, что к концу 2022 года число резидентов достигнет 100 компаний.

Напомним, что в прошлом году в Беларуси был подписан Указ №215 от 11 июня 2021 г., которым утверждено Положение, предусматривающее придание большей самостоятельности администрации парка за счет передачи ей дополнительных полномочий от местных органов власти в части осуществления административных процедур, расширение видов его деятельности, поддержку стартапов и создание преференциальных условий для крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций 50 млн долл. и более.

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