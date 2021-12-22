Минэкономики хочет активизировать приток инвестиций в Беларусь

Для этого разработаны поправки в законы «Об инвестициях» и «О свободных экономических зонах», которые уже приняты во втором чтении.

Палата представителей Национального собрания во втором чтении приняла законопроекты «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об инвестициях» и «Об изменении Закона Республики Беларусь «О свободных экономических зонах». Эти документы в парламенте представляла заместитель Министра экономики Анжелика Никитина. Доподлинно судить об эффективности поправок сложно, так как они пока не опубликованы, но, по заявлению заместителя министра, они будут способствовать повышению привлекательности белорусской юрисдикции и активизации притока инвестиций в экономику.

А.Никитина кратко разъяснила суть основных изменений в Закон «Об инвестициях». По ее словам, самое главное, что разработчики постарались учесть в документе, - это ограничение на отмену ранее принятых госорганами решений, которые могут повлечь причинение вреда имуществу инвестора. «Добросовестный бизнесмен не должен нести ущерб от технических ошибок чиновников при выполнении процедур», - подчеркнула она. Вероятно, здесь имеются в виду случаи, когда решения госорганов отменялись из-за превышения ими своих компетенций, или неправильного оформления этих решений.

Следующее изменение касается введения для инвесторов «стабилизационной оговорки» от неблагоприятных изменений законодательства - например, от введения новых налогов и повышения действующих (как это произошло с налогообложением в ИТ-отрасли, агроэкотуризме и др. после принятия нового Налогового кодекса). Правда уточняется, что объем такой «оговорки» для инвестиционных договоров не может быть большим, чем в Индустриальном парке «Великий камень». Напомним, что там по соглашению с Китаем изначально установлено, что если в Беларуси будут приняты нормы законодательства, ухудшающие положение резидентов парка, то на его территории они действовать не будут. В части налогов эта оговорка пока действует до 2027 года.

По словам А.Никитиной, в обновленном законе также закреплены нормы полноты и своевременности компенсационных выплат инвестору в случае изъятия государством его имущества, до шести месяцев увеличен срок досудебного урегулирования споров. Кроме того, введены «иные точечные корректировки, направленные на приближение документа к лучшим мировым практикам».

Что касается свободных экономических зон, то здесь изменения коснулись вопроса расширения границ таких образований. Потенциальные инвесторы, облисполкомы, Минский горисполком периодически вносят предложения о корректировке (читай - расширении) границ СЭЗ, чтобы на новых территориях развивать какие-то бизнес-проекты. До этого времени такие полномочия находились исключительно в компетенции президента. Теперь они будут переданы на уровень Совета Министров.

Как сообщается, при этом был учтен опыт других стран ЕАЭС, где данные вопросы находятся в ведении правительств. И теперь в Беларуси будет сохранена необходимость получения согласования президента лишь на включение в СЭЗ сельскохозяйственных и лесных земель. А также остается неизменным правило, согласно которому границы СЭЗ могут расширяться исключительно под конкретные инвестиционные проекты. Остальные вопросы Совмин сможет решать самостоятельно, что, как ожидается, ускорит принятие таких решений, а значит - сократит сроки реализации проектов.

По данным Белстата, в 2020 году объем иностранных инвестиций, поступивших в реальный сектор экономики Беларуси, составил 8 680,2 млн долл. При этом прямые иностранные инвестиции составили 6 006 млн долл., а прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) - 1 414,8 млн. Для сравнения: в 2019 г. ПИИ оценивались в 7 233,2 млн долл., 2018-м - 8 537,1 млн, а, например, в 2013-м - 11 083,4 млн. В тройке лидеров среди иностранных инвесторов в 2020 г.: Россия (на нее приходится 41,4% иностранных инвестиций, поступивших в реальный сектор экономики Беларуси), Кипр (9,4%) и Австрия (7,4%).

География иностранных инвестиций, поступивших в реальный сектор экономики Беларуси в 2020 г. (%).

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