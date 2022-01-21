Опубликованы изменения в Закон «О нотариате и нотариальной деятельности»

Помимо прочего, установлены новые сроки стажировки нотариусов и увеличен стаж работы в нотариальной конторе для возможности образования собственного нотариального бюро.

Официально опубликован Закон №147-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности». Его основные положения вступят в силу с 12 апреля 2022 г., и некоторые внесенные изменения представляют интерес как для самих нотариусов, так и для их клиентов. Сразу нужно оговориться, что нотариусам повезло больше, чем адвокатам - нотариальные бюро, в отличие от адвокатских, под запрет не попали, хотя требования к их организации все-таки ужесточены.

Из наиболее кардинальных изменений, касающихся работы самих нотариусов, можно выделить сроки стажировки начинающих специалистов и стаж работы, позволяющий организовать свое нотариальное бюро. В первом случае для лиц, претендующих на приобретение статуса нотариуса впервые, установлен срок стажировки - от 6 месяцев до 1 года. А для лиц, претендующих на возобновление такого статуса после трехлетнего перерыва в работе (например, при рождении ребенка и др.), - от 3 до 6 месяцев. Для тех же нотариусов, которые хотели бы открыть нотариальное бюро, стаж работы в нотариальной конторе увеличен с 2 до 3 лет.

Уточнены полномочия на истребование и получение нотариусом от госорганов, иных организаций, ИП и нотариусов, в том числе из государственных информационных ресурсов в установленном законодательными актами порядке, сведений и документов, необходимых для осуществления нотариальной деятельности. Это будет возможно без получения согласия субъекта персональных данных на их обработку.

Для клиентов важным предоставляется введение экстерриториального принципа удостоверения договоров об ипотеке земельного участка (статья 76 Закона о нотариате). Законом №147-З гражданам и субъектам хозяйствования предоставлено право обращаться за удостоверением таких договоров к любому нотариусу страны вне зависимости от места нахождения земельного участка.

В связи с ростом популярности услуги по получению исполнительной надписи, внесены изменения в статью 107¹ Закона. А именно: исключено условие о необходимости проверки срока предъявления исполнительной надписи к принудительному исполнению на предмет его истечения для установления в отношении должника или взыскателя по исполнительной надписи факта правопреемства, изменения наименования юридического лица, фамилии, собственного имени и (или) отчества гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя. Эту информацию теперь будут проверять только судебные исполнители при принятии решения о возбуждении исполнительного производства.

Для граждан ускорен срок получения свидетельства о праве собственности на доли в имуществе, нажитом супругами в период брака, по заявлению пережившего супруга (бывшего супруга) или наследников в случае смерти супругов (бывших супругов). В этих случаях для выдачи свидетельства больше не нужно ждать 15 дней. Что, безусловно, удобнее для клиентов.

По данным Минюста Беларуси в настоящее время в стране работает свыше 800 нотариусов, действует более 200 нотариальных контор и 45 нотариальных бюро.

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