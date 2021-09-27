Что такое базовый счет и для чего он нужен?

Нацбанк прокомментировал Указ №363 «О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания». Но вопросы остались.

Как известно, этот документ был подписан 23 сентября 2021 г. и предоставляет физическим лицам право на открытие одного базового счета в банковской системе для зачисления на него «выплат социального характера, заработной платы и приравненных к ней выплат, стипендий» с определенным минимумом бесплатных услуг. Основные положения указа вступают в силу с 1 марта 2022 года.

В комментарии Нацбанка перечисляются операции, которые банки должны осуществлять по таким счетам без взимания дополнительного вознаграждения: переоформление счета, зачисление выплат, переводы между базовым счетом и другими счетами его владельца в этом же банке, снятие наличных в банкоматах банка, возможность расчетов онлайн при привязке к счету банковской карты и т.д.

Второй момент, который особо подчеркивается, - обязанность работодателя перечислять зарплату на указанный работником базовый счет, даже если он открыт не в том банке, где организация находится на зарплатном обслуживании. При этом «в целях предупреждения необоснованного завышения размера банковской комиссии, уплачиваемой нанимателем при перечислении указанных выплат на базовые счета, устанавливаются ограничения на размер такого вознаграждения. В соответствии с Указом оно не должно превышать размер вознаграждения за перечисление заработной платы и приравненных к ней выплат на базовые счета и текущие счета, открытые в банке-отправителе». Иначе говоря, банки должны брать за такие переводы в другие банки ровно столько же, сколько при зачислении денег на обычные зарплатные счета.

Нужно сказать, что этот проект вызывал недоумение у специалистов еще на этапе его разработки. Хотя отмечается, что это сделано «в целях повышения качества и доступности банковских услуг, усиления социальной защищенности граждан», большинство из перечисленных базовых услуг, прилагаемых к такому счету, банки и сейчас оказывают бесплатно по текущим и карт-счетам физических лиц. Перечисление средств на карт-счета, открытые в других банках, также обычно не вызывало проблем. Кто хотел - писал заявление и получал зарплату на карт-счет в «своем» банке. Правда, теряя при этом 1-2%. Сейчас, вероятно, при переводе на базовый счет этих потерь не будет.

Второй момент касается открытия самих счетов и доступности дистанционных платежей по ним. В разъяснении Нацбанка говорится, что «открывать базовые счета обязаны банки, в уставных фондах которых более 50 процентов акций (долей) принадлежит Республике Беларусь. Иным банкам предоставляется право на открытие базовых счетов физическим лицам... При этом определено, что банки могут предоставлять физическим лицам доступ к базовому счету посредством банковской платежной карточки только национальной платежной системы, кобейджинговой карточки двух платежных систем, оператором одной из которых является резидент Республики Беларусь, либо иного белорусского платежного инструмента».

То есть, проще говоря, к базовому счету можно будет привязать только карту «Белкарт» и, возможно, еще и «Мир». VISA и MasterCard, на долю которых приходится более 75% «банковского пластика» в Беларуси, автоматически отсекаются от этих счетов. Как и банки, которые не эмитируют карты белорусской платежной системы. Ведь без привязки к карточке любой банковский счет сегодня автоматически теряет смысл.

Есть и еще один пока непонятный момент. Как отмечается в официальном разъяснении, «для физических лиц обязательность открытия базового счета предусмотрена только в случаях, когда они желают или обязаны в соответствии с актами законодательства получать социальные и приравненные к ним выплаты в безналичной форме. При этом переход от действующей практики получения указанных выплат к новой будет осуществляться постепенно до 1 июля 2025 г. Наряду с этим Указ не ограничивает возможности физических лиц по получению социальных выплат в наличной форме через почтовые отделения».

Означает ли это, что после 1 июля 2025 г. многие выплаты будут перечисляться только на базовый счет? Или право граждан получать наличными те же пенсии и пособия сохранится? Если первое, то это создаст массу проблем, как людям преклонного возраста, так и многим другим, кому придется открывать базовый счет для получения некоторых платежей в свой адрес. Если второе - то, как говорится, незачем было и огород городить…

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