Эксперт поделился секретами успешного «цветочного бизнеса»

За 2020 год в Беларуси только через официальные цветочные магазины было продано букетов на сумму 190 млн долл.

По данным Торгового реестра на 2020 год в стране насчитывалось свыше 900 магазинов, которые работают с подготовкой букетов из срезанных цветов. Около 50% из них - в Минске и Минской области, остальные - равномерно распределены между другими областями. По информации «Белстата», в 2020 г. в Беларуси через официальные цветочные магазины было продано букетов на сумму 190 млн долл.

О ситуации на рынке в интервью ресурсу marketing.by рассказала Светлана Москаленко, директор маркетплейса «Веселый шмель». Эта платформа объединяет более 100 цветочных магазинов:

- Рынок растений довольно разнообразный. Продают цветы в горшках, деревья для оформления сада, рассаду для дачников и многое другое. Мы занимаемся букетами из срезанных цветов и комментируем только этот сегмент рынка. В Беларуси по итогам прошлого года с подготовкой букетов работает около 900 юридических лиц. Кроме этого, есть компании, совмещающие основную деятельность с подготовкой букетов. Например, продуктовые магазины, бизнес-центры или супермаркеты, и их тысячи по Беларуси. Из-за этого конкуренция на рынке огромная.

Главный потребительский тренд, который отмечает эксперт, - 80% белорусов предпочитают покупать розы. Популярностью также пользуются хризантема, кустовая роза, пионовидная роза, корзины цветов. Клиенты любят добавлять к букету гелиевые шары и плюшевые игрушки.

По словам С.Москаленко, цветочный магазин - это малый бизнес, который часто развивает только одну торговую точку, поэтому большинство работают как ИП. Индивидуальных предпринимателей в этой сфере порядка 80%. Организаций гораздо меньше и они, как правило, небольшие. Крупный и средний цветочный бизнес также существует, но в основном сосредоточен в областных городах. Причем, организаций, которые развивают две и более торговых точки, совсем немного.

Как говорит эксперт, рентабельность цветочных магазинов зависит от многих условий. Во-первых, от города, где находится магазин. Очевидно, что в областных центрах и промышленных городах люди чаще покупают цветы, чем в деревнях или поселках. Важнейший фактор - размещение магазина в населенном пункте: проходимость, наличие соседей - крупных организаций и заводов, есть ли рядом парковка и другие цветочные точки. Много и других моментов - таких, как закупочная цена цветов, наличие системы учета заказов, программы лояльности клиентов и т.д.

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