Предприятиям станет выгоднее привлекать работников-инвалидов

Для них будут применяться пониженные страховые тарифы при уплате взносов в ФСЗН.

15 июля был подписан закон «О взносах в бюджет Государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, который объединил 4 нормативных правовых акта (два закона и два указа), устанавливая систему, комплексно регулирующую вопросы государственного соцстрахования. И в том числе, вопросы использования труда инвалидов.

Предполагается, что новые нормы закона должны стимулировать организации привлекать к работе граждан с ограниченными возможностями. Для них при условии минимального наличия в штатной численности работающих инвалидов (не менее 30%) установлен пониженный страховой тариф по уплате взносов в бюджет фонда социальной защиты в размере 12%.

Кроме того работодатели получили право не уплачивать взносы на пенсионное страхование за инвалидов первой и второй групп с первого числа месяца, следующего за установлением инвалидности (ранее этот срок установлен не был).

В рамках объединения нескольких законодательных актов Законом регламентированы: круг плательщиков обязательных страховых взносов в бюджет фонда; объект для начисления обязательных страховых взносов и взносов на профессиональное пенсионное страхование; размеры взносов, сроки и порядок их уплаты; права и обязанности плательщиков. В документе также закреплена норма выдачи пенсионных удостоверений гражданам, являющихся получателями пенсий профессионального пенсионного страхования, и прописан порядок выплаты пособий семьям, воспитывающим детей.

Ссылки по теме:

Зачем социальному предпринимательству законодательная поддержка?

Особенности налогообложения для организаций, использующих труд инвалидов