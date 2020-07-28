Зачем социальному предпринимательству законодательная поддержка?

Спойлер: этот вид бизнеса может помочь государству в решении многих проблем.

В настоящее время во многих странах законодательно введено понятие «социальное предпринимательство». Определение данного вида деятельности может иметь свои особенности в зависимости от страны, но в целом под социальным предпринимательством понимается деятельность, которая направлена на производство товаров и оказание услуг для решения определенных социальных и экологических проблем. Социальными также могут считаться предприятия, принимающие на работу уязвимые группы населения, включая инвалидов, лиц с судимостью, беженцев, людей без постоянного места жительства, лиц пенсионного возраста и пр.

Для бизнеса, который работает в сфере социального предпринимательства, как правило, создаются специальные условия. Например, в России, где данный вид деятельности получил законодательное оформление летом 2019 г., социальные предприятия вправе рассчитывать на финансовую и информационную поддержку со стороны государства, а также на участие в образовательных мероприятиях. Годом ранее закон о социальном предпринимательстве был принят в Латвии, в соответствии с которым социальные предприниматели освобождаются от уплаты корпоративного налога и участвуют в процедуре закупок в преференциальном режиме.

Что касается Республики Беларусь, то у нас пока отсутствует специальное регулирование деятельности, связанной с социальным предпринимательством. В 2019 г. при Министерстве социальной защиты была создана рабочая группа с целью разработки проекта концепции закона о социальном предпринимательстве. Однако сроки, когда будет принято специальное регулирование деятельности в этой области, пока не установлены.

В сентябре 2019 г. на семинаре ОЭСР по вопросам социального предпринимательства в рамках Конгресса инициатив Восточной Европы были озвучены планы белорусских властей в данной сфере. Исходя из заявлений представителей Министерства труда и социальной защиты, у этого органа пока нет четкой убежденности в необходимости разработки специального регулирования социальных предпринимателей.

Положительный момент: с 2020 г. в Беларуси изменился порядок налогообложения организаций, в которых работают инвалиды. Ранее, чтобы применять освобождение от налога на прибыль, обязательный лимит таких сотрудников согласно п. 4 ст. 181 НК должен был составлять 50%. Теперь он снижен до 30% списочной численности в среднем за период. Новый лимит используется также для оценки права на льготу по иным налогам (НДС, налог на недвижимость).

В то же время очевидно, что суть социального предпринимательства не ограничивается только наймом уязвимых групп населения. Важную роль такой бизнес может играть в рамках решения различных социальных проблем. Например, в России популярными сферами являются уход за пожилыми людьми, социальная реабилитация детей с инвалидностью, а также развитие сети частных детских садов. А на Украине, где как и в Беларуси нет закона о социальном предпринимательстве, уже насчитывается около 700 социальных предприятий. Большинство из них оказывает услуги в таких сферах, как образование, социальные услуги, защита окружающей среды, занятость, и др…

Анастасия ЛУЗГИНА,

кандидат экономических наук,

Центр экономических исследований «БЕРОК»

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