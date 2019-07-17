Особенности налогообложения для организаций, использующих труд инвалидов

Министерство по налогам и сборам разъяснило порядок применения освобождения от НДС организациями, использующими труд инвалидов.

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь, освобождаются от НДС обороты по реализации товаров (работ, услуг) плательщиками, использующими труд инвалидов, если численность инвалидов у них в среднем за период составляет не менее 50% численности работников в среднем за этот же период.

В МНС уточнили, что с 2019 г для применения освобождения от НДС при реализации товаров (работ, услуг) плательщиками, использующими труд инвалидов, исключено требование о наличии сертификата, подтверждающего отнесение продукции (работ, услуг) к продукции (работам, услугам) собственного производства.

«Следовательно, с 1 января 2019 г по произведенной (выполненным, оказанным) продукции (работам, услугам), на которые отсутствуют названные сертификаты, организация применяет освобождение от НДС при соблюдении критерия численности инвалидов», — говорится в сообщении.

В то же время, в порядке, установленном пунктом 4 статьи 35, пунктом 3 статьи 118 Кодекса, организация, использующая труд инвалидов, вправе отказаться от применения освобождения, установленного подпунктом 1.16 пункта 1 статьи 118 Кодекса, в отношении всех оборотов по реализации товаров (работ, услуг) и на весь налоговый период. Частичный отказ от применения освобождения данный порядок не предусматривает.

В случае, если плательщик, применяющий освобождение от НДС согласно подпункту 1.16 пункта 1 статьи 118 Кодекса, предъявит суммы НДС белорусским организациям и индивидуальным предпринимателям в первичных учетных документах, применяемых при отгрузке каких - либо произведенных им товаров (выполненных работ, оказанных услуг), и в электронных счетах-фактурах, то такие суммы НДС признаются излишне предъявленными продавцом и подлежат исчислению и уплате в бюджет.

«При этом суммы НДС, приходящиеся на такие обороты по реализации товаров (работ, услуг), принимаются к вычету в общеустановленном порядке», — отметили в МНС.

Источник: ПраймПресс