Как блокировка TUT.BY скажется на рынке e-commerce

Ведущий новостной портал является еще и крупнейшей рекламной площадкой, а также популярным маркетплейсом.

За фактом блокировки TUT.BY как информационного ресурса как-то упускается из вида то обстоятельство, что портал представляет собой одну из крупнейших рекламных площадок. За апрель 2021 года портал набрал 254 180 906 просмотров страниц. Понятно, что это делает его крайне популярным ресурсом для обычных рекламодателей и, тем более, для рекламных и PR-агентств. По баннерной и видеорекламе TUT.BY стабильно входит в ТОП-5 крупнейших площадок Байнета по данным Webexpert.

На Digital-ланче, который прошел 1 апреля 2021 г., Кирилл Лащенко, CEO компании DSail, поделился информацией, какие локальные белорусские медиа представлены в ТОП-20 крупнейших рекламных интернет-площадок. TUT.BY - лидер среди белорусских медиа в этом рейтинге и входит в итоговый ТОП-6.

По мнению специалистов, неопределенность ситуации с TUT.BY (если она затянется) несомненно вызовет необходимость переориентации рекламных потоков в интернете. Но, скорее всего, эти деньги достанутся не белорусским конкурентам ресурса, а зарубежным компаниям.

«…Это большой кусок коммуникации брендов. С самой эффективной отдачей… Маркетологи, куда деньги понесете? А понесут глобальным игрокам - соцсетям и Google. Кто на этом заработает? Не Беларусь», - считает, например, руководитель проекта Marketing.by Анна Шутова.

Кроме того, на портале работает один из крупнейших в Беларуси маркетплейсов KUPI.TUT.BY, использующий технологии Яндекса для поиска и сравнения цен. Эта площадка для интернет-магазинов стабильно входит в десятку самых посещаемых. Не так давно Светлана Пихун, руководитель отдела по работе с клиентами KUPI.TUT.BY рассказала, что количество размещенных агентством на этой площадке и Яндекс.Маркет магазинов в 2020 г. увеличилось на 11,5% по сравнению с 2019 годом. А средний рекламный бюджет в белорусских рублях вырос на 5,2%.

Ссылки по теме:

Вторую волну пандемии рекламный рынок даже не замечает

Почему гендерные стереотипы в рекламе больше не работают