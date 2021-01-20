Вторую волну пандемии рекламный рынок даже не замечает

Петр Попелушко, директор рекламного холдинга SMG-Belarus «По итогам года потери рекламного бизнеса не превысят 10%».

- Когда началась пандемия COVID, мы ожидали реализации в Беларуси крайне негативного сценария и очень серьезных потрясений на рекламном рынке. При этом мы основывались на опыте кризисов 2011 и 2015 гг. Однако, как ни странно, хотя коронавирус и политический кризис, безусловно, сказались на рекламной активности, катастрофического влияния на рынок это не оказало.

Основная масса крупных рекламодателей более или менее успешно справилась с проблемами, вызванными первой волной пандемии - оптимизировали затраты и бизнес-процессы, перевели часть персонала на «удаленку» и смогли минимизировать потери. Более серьезные потери понес малый и средний бизнес, но этот сегмент на рекламном рынке погоды не делает. Так что, по нашим оценкам, по итогам года общие потери рекламного бизнеса не превысят 10%. Напомню, что в 2019 г. объем рынка оценивался в 230 млн руб.

Что касается отдельных трендов, то можно отметить, что в августе, сразу после выборов, многие компании приостановили рекламную активность (особенно - на телевидении), но уже в сентябре-октябре большинство из них вернулись на рынок, а IV квартал вообще обещает стать самым активным за весь текущий год. Единственное отличие: большинство крупных рекламодателей ушли из новостных программ в ТВ- и радиоэфире, чтобы избежать каких-либо политических ассоциаций со своими брендами.

По сегментам рынка еще нет полной статистики, но, очевидно, более всего потеряют в рекламе печатные СМИ, и в какой-то степени ТВ. Радиостанции, скорее всего, останутся по итогам года «при своих», а интернет - снова немного добавит.

Что в отношении перспектив? Пока мы видим, что большая часть крупных белорусских и зарубежных рекламодателей подтверждают свои планы на следующий год, и о сокращении бюджетов речи не идет. Многие отечественные компании из соображений экономии даже отказываются от тендеров, просто продляя действовавшие на этот год контракты. Это также немного удивительно, учитывая ситуацию. Складывается впечатление, что вторую волну пандемии рынок даже не замечает!

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