Опубликован свежий рейтинг белорусских YouTube-каналов

Лидер по большинству позиций - канал портала TUT.BY.

Такие рейтинги ежемесячно публикует компания Baltic Internet Policy Initiative. В апрельском списке - тридцать белорусских YouTube-каналов, которые собрали больше всего просмотров видео в апреле 2021 года. Всего в листинге агентства за прошедший месяц оказалось свыше 100 каналов, которые, в свою очередь, были выбраны из более чем 800.

По просмотрам, «лайкам» и комментариям явный лидер - канал портала TUT.BY. По числу подписчиков на первое место вышел канал Onliner (1 300 000), который по просмотрам находится на 12-й позиции. Лидером по «расшариванию» неожиданно стал YouTube-ресурс телеканала ОНТ, который находится на 6-м месте по просмотрам. Впрочем и «дизлайков» у этого канала также больше всего.

В целом у 20-ти самых просматриваемых каналов суммарное количество просмотров в апреле составило 51 205 492.

ТОП-5 белорусских YouTube-каналов по количеству просмотров

Название канала Просмотры Нравится Не нравится Подписчики Комментарии Поделиться 1. TUT.BY 9285022 360287 4513 1290000 54745 1623 2. БЕЛСАТ NEWS 9039100 286538 8692 467000 24220 3882 3. Реальная Беларусь 4516841 312019 5251 126000 40823 4357 4. Маланка Медиа 3162226 192163 3655 71100 15683 5095 5. ЕСТЬ Новости 3044243 91425 3127 63900 5790 302

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