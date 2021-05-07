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Опубликован свежий рейтинг белорусских YouTube-каналов

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Лидер по большинству позиций - канал портала TUT.BY.

Соцсети 1

Такие рейтинги ежемесячно публикует компания Baltic Internet Policy Initiative. В апрельском списке - тридцать белорусских YouTube-каналов, которые собрали больше всего просмотров видео в апреле 2021 года. Всего в листинге агентства за прошедший месяц оказалось свыше 100 каналов, которые, в свою очередь, были выбраны из более чем 800.

 

По просмотрам, «лайкам» и комментариям явный лидер - канал портала TUT.BY. По числу подписчиков на первое место вышел канал Onliner (1 300 000), который по просмотрам находится на 12-й позиции. Лидером по «расшариванию» неожиданно стал YouTube-ресурс телеканала ОНТ, который находится на 6-м месте по просмотрам. Впрочем и «дизлайков» у этого канала также больше всего.

 

В целом у 20-ти самых просматриваемых каналов суммарное количество просмотров в апреле составило 51 205 492.

 

ТОП-5 белорусских YouTube-каналов по количеству просмотров

 

 

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1.

TUT.BY

9285022

360287

4513

1290000

54745

1623

2.

БЕЛСАТ NEWS

9039100

286538

8692

467000

24220

3882

3.

Реальная Беларусь

4516841

312019

5251

126000

40823

4357

4.

Маланка Медиа

3162226

192163

3655

71100 

15683

5095

5.

ЕСТЬ Новости

3044243

91425

3127

63900 

5790

302

 

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