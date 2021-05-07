Опубликован свежий рейтинг белорусских YouTube-каналов

Лидер по большинству позиций - канал портала TUT.BY.
Такие рейтинги ежемесячно публикует компания Baltic Internet Policy Initiative. В апрельском списке - тридцать белорусских YouTube-каналов, которые собрали больше всего просмотров видео в апреле 2021 года. Всего в листинге агентства за прошедший месяц оказалось свыше 100 каналов, которые, в свою очередь, были выбраны из более чем 800.
По просмотрам, «лайкам» и комментариям явный лидер - канал портала TUT.BY. По числу подписчиков на первое место вышел канал Onliner (1 300 000), который по просмотрам находится на 12-й позиции. Лидером по «расшариванию» неожиданно стал YouTube-ресурс телеканала ОНТ, который находится на 6-м месте по просмотрам. Впрочем и «дизлайков» у этого канала также больше всего.
В целом у 20-ти самых просматриваемых каналов суммарное количество просмотров в апреле составило 51 205 492.
ТОП-5 белорусских YouTube-каналов по количеству просмотров
|
Название канала
|
Просмотры
|
Нравится
|
Не нравится
|
Подписчики
|
Комментарии
|
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|
1.
|
TUT.BY
|
9285022
|
360287
|
4513
|
1290000
|
54745
|
1623
|
2.
|
БЕЛСАТ NEWS
|
9039100
|
286538
|
8692
|
467000
|
24220
|
3882
|
3.
|
Реальная Беларусь
|
4516841
|
312019
|
5251
|
126000
|
40823
|
4357
|
4.
|
Маланка Медиа
|
3162226
|
192163
|
3655
|
71100
|
15683
|
5095
|
5.
|
ЕСТЬ Новости
|
3044243
|
91425
|
3127
|
63900
|
5790
|
302
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