Бизнес оценил эффективность YouTube в продвижении товаров и услуг

Почему использование видеоконтента становится одним из основных трендов в интернет-маркетинге.

Гонка за лидером

Потенциал социального маркетинга в интернете был виден невооруженным глазом с тех пор, как феномен соцсетей обнаружил себя. Маркетологи быстро оценили новый инструмент, и практически весь интернет-маркетинг развернулся в сторону соцсетей. Мгновенно выросла прослойка блогеров - от детей до пенсионеров-дачников и политиков. Бьюти-блогерши из Instagram поражают воображение суммами заработков и цифрами контрактов с модными и косметическими брендами. Именно Instagram с его визуальным контентом долгое время лидировал в социальном маркетинге. Но, судя по всему, в ближайшее время он уступит это место YouTube.

Формально YouTube даже и не социальная сеть, это видеохостинг. Но по факту - не просто соцсеть, а сеть, лидирующая по динамике юзеров. YouTube был создан в 2005 г. в Калифорнии выходцами из другого успешного интернет-проекта - Paypal. Однако несмотря на финансовую подкованность, учредители явно продешевили, когда продали YouTube корпорации Google, меньше чем через год после запуска, за 1,65 млрд долл.

А Google, наоборот, проявил выдающееся коммерческое чутье и, возможно, совершил одну из самых прибыльных сделок в своей истории. Ведь сегодня только годовой оборот YouTube составляет 15 млрд долл. Тем самым Google, кстати, подправил свою репутацию, подмоченную провалом соцсети Google+, которая по всем параметрам проигрывала конкурентам, а в 2018 г. и вовсе бесславно прекратила существование.

Зато с YouTube Google возглавил гонку соцсетей. Глядя на это, два других лидера - Facebook и Instagram - также усиленно занялись продвижением видеоконтента. В соседней и близкой нам по менталитету России особенно популярны Одноклассники и Вконтакте, и теперь они также делают ставку на видео. По данным Brand Analytics, лидирующей на просторах СНГ системы мониторинга социальных медиа, в 2019 г. прирост видеоконтента составил 20%.

В 2019 г. прирост видеоконтента составил 20%. По некоторым оценкам, сейчас он составляет 80% мирового интернет-трафика.

Сейчас он достиг уже 80% интернет-трафика, ежесекундно в соцсетях размещается почти миллион минут видео! По мнению создателя Facebook Марка Цукерберга, видеоролики опередят текстовый и фотоконтент уже в ближайшие 5 лет. Не исключено, что Марк просто осторожничает, и это может произойти гораздо раньше.

Всемирный телевизор

Еще пять лет назад рекламщики в один голос заявляли: наиболее эффективная реклама - на билбордах и телеканалах. Так оно и было. Бизнес кряхтел, но шел на расходы: такая реклама была недешевой, но действительно давала хорошую отдачу. Интернет все изменил, во всяком случае в части телевещания. В сущности, интернет уже составляет мощную альтернативу ТВ, а YouTube - это и есть «новый всемирный телевизор». Здесь ежедневно просматривается 500 млн часов видео, а число активных пользователей - свыше 2 млрд человек, или почти треть человечества.

Для бизнеса просто невозможно обойти стороной эту аудиторию. Тем более что каждое новое исследование добавляет аргументов. Например, выяснилось, что люди моложе 20 лет в 80% случаев принимают решение о покупке, просмотрев видеорекомендации. Аудитория YouTube в России охватывает 82% населения в возрасте от 18 до 44 лет - а это самая платежеспособная его часть. Компании, которые используют видеомаркетинг, отмечают увеличение конверсии корпоративных сайтов до 35% (конверсия - отношение числа посетителей сайта, совершивших на нем определенные действия, к общему числу посетителей). При этом поисковики также «любят» видео и лучше индексируют сайты, в которые встроены видеоролики. Неудивительно, что на YouTube очень быстро завели свои каналы ведущие СМИ, в том числе телевизионные.

Аудитория YouTube в России охватывает 82% населения в возрасте от 18 до 44 лет - а это самая платежеспособная его часть.

Из близкого к нам окружения впечатляет пример украинского YouTube-блогера Дмитрия Гордона. По его собственному признанию, он зарабатывает на своих роликах 38 тыс. долл. в месяц. Д. Гордон известен своими интервью с популярными персонами России и Украины - «комплементарными», по мнению журналистов.

Долгое время эти интервью расходились по украинским телеканалам «задаром» - так заявляли все те же завистливые коллеги. Дело в том, что Д. Гордон уже в 21 год стал долларовым миллионером за счет проведения зрелищных мероприятий, включая нашумевшие сеансы Анатолия Кашпировского. Поэтому он мог себе позволить делать эти интервью просто для удовольствия. Сейчас у него свыше миллиона подписчиков в YouTube, и хорошая прибавка к капиталу.

Эксперт: успейте вскочить в последний вагон

Итак, очевидно, что бизнесу стоит быть на YouTube. Помимо всего перечисленного нужно добавить, что это третий по посещаемости сайт, впереди которого - только поисковик Google и монстр социальных сетей FB. А по динамике поиска YouTube вообще поставил рекорд: за год поиск там вырос в 8 раз. Маркетологам не нужно пояснять, что это значит: у любого товара, услуги или бизнеса есть поисковый запрос.

И, возможно, самое важное: на YouTube пока еще можно зайти бесплатно или не очень дорого, так, как это было с Instagram 8-10 лет назад. Тогда можно было получить органический (не «накрученный») трафик, просто регулярно размещая контент, т.е. хорошо делая свою работу. Поэтому первые блогеры-«миллионники» (с миллионом подписчиков) получили свою аудиторию даром. Сегодня это стоит больших денег.

Ведущий российский эксперт по продвижению YouTube-каналов Виолетта Гришина отмечает: «Осваивать YouTube нужно, продавая свою экспертность, вызывая доверие у подписчиков к своему бренду, лицу, товару».

Пока на YouTube еще можно зайти бесплатно или не очень дорого, так, как это было с Instagram 8-10 лет назад.

Специалисты разделяют бизнес в YouTube по двум направлениям: монетизация контента (как делает уже упомянутый Д. Гордон) или таргетированная реклама - как в Instagram. В втором случае делаются ролики на 30-40 с, где максимально четко формулируется торговое предложение, красиво представляется товар/услуга. Важно также понимать, что монетизировать контент сразу не получится - у канала должен быть пул подписчиков. А вот продавать экспертность можно с первых просмотров.

С чего начать? В. Гришина выделяет несколько простых, но важных шагов. И предостерегает от ошибок: «Делать видосик не для того и не для тех - вот главная ошибка!».

Прежде всего, необходимо определить, что вы продвигаете с помощью видео, сделать портрет своей целевой аудитории - «аватар» клиента. Следующий шаг - проанализировать конкурентов или тех, кто в одинаковой с вами рыночной нише. Не стыдно перенять у них опыт, да и позаимствовать идеи. Для мотивации лучше заранее определить свою цель - 2 000 просмотров, например, или продать товар на определенную сумму. Причем лучше прописать цели чуть выше реальных, чтобы это стало более мотивирующим.

Затем составляется контент-план, при этом важно реально оценить возможности в том, что касается периодичности роликов. Всегда лучше постепенно наращивать темп, чем, начав бодро, потом «сдуваться».

Как создается ролик? Любое видео начинается со сценария, и здесь, по словам эксперта, есть свои лайфхаки: «Положите на бумагу то, что будете снимать. Прописывайте то, что знаете вы, а потом максимально упрощаете. Результат покажите бабушке или ребенку, если они не поймут - упрощайте дальше».

Как снимать? Фактически может быть достаточно бытовой камеры или даже современного смартфона. Но профессиональный ролик лучше делать на профессиональном оборудовании. В России уже сформировался рынок услуг по созданию роликов на заказ, и у нас появляются студии, где можно записать видео. Но съемка - это еще не все, далее идет стадия монтажа или постпродакшн. Грамотно сделать ролик без графического пакета невозможно. Граф-пакет - это заставка с названием программы и канала, «плашки» с именем блогера, перебивки для перехода с темы на тему и, наконец, «заглушка» - то, чем заканчивается ролик. Обычно граф-пакет делают один раз и надолго, как правило, его заказывают у монтажера. Ценность ролика повышает тизер: нарезка из того, что будет в этом видео, интересные ситуации, заманчивые выражения из видео - то, что наверняка захватит зрителя.

Подпишись - а то проиграешь!

Важнейший параметр YouTube-канала - количество подписчиков. Просмотры не подписанных зрителей, возможно, говорят о высоком качестве видео, но целевая аудитория - это именно подписчики.

YouTube придумал целую систему поощрений для авторов - «наградные кнопки». Это символическое изображение кнопки «Play» в проигрывателе, своего рода «кубок» за достижение определенного числа подписчиков: серебряная кнопка - за 100 тыс., золотая - за миллион, бриллиантовая - за 10 млн, рубиновая - за 50 млн и красная бриллиантовая кнопка - за 100 млн. Последняя вручалась всего пару раз. Рубиновую кнопку получили несколько десятков каналов, в том числе два русскоязычных канала детской тематики. К получению бриллиантовой кнопки уверенно движется Юрий Дудь, пожалуй, самый популярный блогер и журналист в России. Поэтому в своих роликах на YouTube не стоит стесняться делать призывы подписаться.

«Не зазорно просить подписаться на канал, нажать на колокольчик (автоматическое уведомление о новых выпусках), сделать репост в своем акаунте в соцсети», - говорит В. Гришина. Такие призывы можно делать как в начале ролика, так и в конце (что логичнее) - в «заглушке». В ней можно сделать призыв подписаться, а также указать на полезные ссылки в описании к ролику или в первом посте - автору дается право закрепить пост, чтобы он всегда был наверху. «Не стесняйтесь быть максимально клиентоориентированными»! - советуют эксперты.

Еще несколько деталей: при загрузке видео на YouTube не следует упускать из виду такие параметры как название (привлекательное, «кликбейтовое») и теги, т.е. слова, которые определяют содержание видео и помогают вывести его в ТОП поиска. Продвижению помогает размещение анонса в других социальных сетях. Дальше остается регулярно выкладывать видео, не нарушая график.

В. Гришина также подчеркивает: «Любите вкладку Аналитика. Здесь вы сможете узнать, как долго, как часто, как много смотрят ваше видео. И откуда люди приходят на ваше видео. Это поможет улучшать контент и делать его максимально продающим».

Период карантина, самоизоляции, снижения деловой активности в связи с коронавирусом дает хорошую возможность освоить такой перспективный канал продвижения как YouTube. Так будет не всегда, борьба за внимание интернет-аудитории только обостряется, а цена этого внимания - растет. Так уже было с FB и Instagram. Так будет и с YouTube - уверены специалисты по интернет-продвижению.

Игорь КЛОКОВ

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