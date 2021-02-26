Розничный товарооборот снижается третий месяц подряд

В ноябре 2020 г. он упал на 0,9%, в декабре - на 0,1%, в январе 2021-го - опять на 0,9%.

По данным Белстата , в январе 2021 г. оптовый товарооборот составил 8 млрд. рублей, или 102,2% в сопоставимых ценах к уровню января 2020 г. Розничный товарооборот в январе 2021 г. составил 4,2 млрд рублей, или 99,1% в сопоставимых ценах к уровню января 2020 г. Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14,4 рубля против 13,4 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,9% розничного товарооборота республики, в январе 2021 г. составил 3,8 млрд рублей, или 99,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года. Товарооборот общественного питания в январе 2021 г. составил 210,2 млн рублей, или 82,3% в сопоставимых ценах к уровню января 2020 г.

Ранее Комитетом государственного контроля было объявлено о начале проверки в отношении ряда крупных торговых операторов в Минске и регионах с целью изучения ситуации «с реализацией потребительских товаров отечественного производства и импортом в Республику Беларусь их аналогов».

В последние годы доля товаров белорусского производства в розничных продажах неуклонно сокращалась. Так, в 2020 г., по оценке Белстата, она составила 59,8%. Для сравнения: в 2019 г. - 61%, 2018-м - 62,8%. По продовольственным товарам доля отечественных в 2020 г. оценивалась в 77,1%, в 2019-м - 77,5%, 2018-м - 79,6%.

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