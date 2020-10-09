Политический кризис может оказаться опаснее, чем COVID

Белстат обнародовал промежуточные итоги работы экономики в 2020 г. Почитайте, но предупреждаем: ничего хорошего там нет…

Не реализованы намеченные правительством планы развития, снижаются уровень производства и объемы внешнеторговых операций, ухудшились финансовые результаты. За 6 месяцев ВВП сократился на 1,7% при планируемом приросте на 1,6%. Планы по увеличению валового регионального продукта не выполнил ни один из регионов. Лидером по росту производства стала фармацевтика (+15,2%), а нефтепереработка показала наибольшее снижение выпуска продукции (минус 25,9%).

Экспорт товаров сократился на 19,4%, импорт - на 21,2%. Чистая прибыль на 1 июля составила почти 2,7 млрд руб., снизившись в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Количество убыточных предприятий за 6 месяцев выросло на треть, а размеры их чистых убытков - в 5,7 раза - до 4 млрд руб. Вот такая невеселая статистика получается…

Сокращение объемов производства в промышленности по итогам I полугодия составило 3,1%. Основное влияние оказали проблемы с поставками сырья в нефтеперерабатывающей промышленности и определенные трудности со сбытом продукции в химической промышленности в I квартале.

Началом восстановления показателей в отрасли можно считать июнь, когда впервые с начала года индекс промышленного производства превысил показатели аналогичного месяца 2019 г.

Это стало возможным благодаря увеличению производства продуктов питания, выпуск калийных удобрений вырос 11% по сравнению с июнем 2019 г. Промышленность продолжала выпускать антисептики и гигиенические средства для дезинфекции в объемах, кратно превышающих уровень прошлого года, постепенно преодолевают кризис изготовители мебели.

Долгосрочные контракты на поставку калийных удобрений позволяют планировать объемы производства на уровне не ниже прошлогодних. Решены вопросы по поставкам нефти, ее стоимость восстановилась до уровня 40-45 долл. за баррель, что позволяет зарабатывать прибыль на нефтепереработке. Для позитивного тренда есть определенные предпосылки. Стоит отметить восстановление экспортных поставок молочной продукции, значительная часть которой экспортируется в Россию.

События последних месяцев, связанные с непростой общественно-политической ситуацией после президентских выборов в стране, заметно отразились на белорусской экономике. На ее восстановление может сильно повлиять стачечное движение на отдельных предприятиях страны, особенно валообразующих. Размер потерь от политического кризиса даже по официальным заявлениям способен превысить 0,5 млрд долл., и это не окончательная цифра.

С учетом списка организаций, объявивших о забастовочных мероприятиях, каждый день простоя может привести к потере до 1 п.п. индекса промышленного производства. Понятно, при массовых забастовках производственные показатели упадут сильнее, чем в результате пандемии, последует обрушение показателей оптовой торговли и транспорта, следом может обвалиться розничная торговля. Следующим препятствием для развития белорусской промышленности может стать вторая волна пандемии, которая уже затронула ряд стран.

За последнее время все смогли реально убедиться в тесной взаимосвязи политики и экономики, когда кризис в одной неизбежно ведет к негативным последствиям во второй. И сделали это не по учебникам экономики…

Дальнейшее развитие политического кризиса в стране при отказе от переговоров между гражданским обществом и действующей системой управления чревато долгосрочными неблагоприятными последствиями не только для внешней торговли Беларуси, но и для экономики в целом. И это надо понимать обеим сторонам, чтобы быстрее прийти к консенсусу. Других вариантов просто нет: на карту поставлено будущее страны.

Алексей БЕЗВЕСЕЛЬНЫЙ

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