Золотовалютные резервы Беларуси за январь уменьшились на 3,5%

Как сообщило Управление информации и общественных связей Национального банка, на 1 февраля они составили 7,2 млрд долларов.

За январь 2021 года золотовалютные резервы снизились на 265 млн долларов (-3,5%). На 1 февраля международные резервные активы Республики Беларусь составили 7 203,4 млн долларов (в эквиваленте).

Как сообщается, снижение уровня международных резервных активов по итогам января в основном обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 410,6 млн. долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота.

Любопытно, что по данным Министерства финансов, с 1 января по 31 декабря 2020 г. на внутреннем рынке было реализовано государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь на сумму 300 млн рублей и 463,44 млн долл. В том числе именных облигаций - на 300 млн рублей и 450,56 млн долл.; облигаций на предъявителя - 12,88 млн долл. Как при таком «плюсе» международные резервы ушли в «минус» - не совсем понятно. Вероятно, вырученная Минфином сумма была направлена не в резервы, а на какие-то иные цели.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее 6 млрд долларов.

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