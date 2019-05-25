Рынок криптовалют: прогноз позитивный!

Сфера применения криптовалют расширяется, так как они постепенно приобретают функции традиционных денег.

Несмотря на затянувшее падение крипторынка, большинство специалистов уверены, что криптовалюта, которая возникла так внезапно, никуда не исчезнет. Более того, многие аналитики уверены, что этот рынок будет двигаться в сторону максимальной легализации и расширения расчетов.

Оптимизм связан с тем, что благодаря блокчейну тот же биткоин обладает по сути всеми функциями традиционных денег: мера стоимости, средство обращения, средство накопления и сбережения, средство платежа. Причем биткоин превосходит все известные до сих пор формы денег, включая золото, по удобству обращения, и избавлен от риска «золотой лихорадки». Потому что общее количество биткоинов никогда не превысит 21 млн и почти 80% этого количества уже добыто (намайнено).

Еще одно неоспоримое достоинство криптовалют - децентрализация. В отличие от клиент-серверной архитектуры, которая долгое время была основой компьютерных технологий, децентрализованная сеть полностью отказоустойчива. При клиент-серверной архитектуре, в случае, если «ложится» сервер - ложится и вся сеть. В децентрализованной сети неисправность любого узла (компьютера) даже не будет замечена. И задача - транзакция, перевод денег или отправка данных - все равно будет выполнена.

Поэтому криптовалюта сегодня становится реальным платежным средством во многих странах. В Европе, Америке и Азии уже установлены банкоматы для ее покупки и продажи, она принимается к оплате в интернете и не только. Кроме того, она на деле доказывает свою способность решать нерешаемые для традиционных денег задачи. Например, криптовалюта XRP компании Ripple имеет уже десятки внедрений, и используется для проведения трансграничных платежей. Причем она превосходит систему SWIFT по скорости и стоимости транзакций в десятки раз. Если SWIFT обеспечивает межстрановые платежи в срок до нескольких дней, то XRP делает то же за минуты и к тому же с минимальной комиссией.

Еще одна быстро растущая сфера применения криптовалют - ICO (Initial Coin Offering). Это своего рода криптоаналог IPO (первичное публичное предложение). Размеры доходов команд, проводящих ICO, порой поражают воображение. Например, самое крупное ICO в истории - запуск блокчейна EOS, еще одной популярной платформы для смарт-контрактов. EOS собрало 2,5 млрд долл. Всего же в 2018 г. в мире было проведено более 2200 ICO и собрано, по разным оценкам, от 11 до 22 млрд долл. И это не какие-то виртуальные деньги! Благодаря криптобиржам, электронным обменникам и кошелькам перевести криптовалюту в «реальные» деньги можно за считанные минуты…

Подробнее о ситуации на рынке криптовалют, читайте в статье И. Клокова «На «криптофронте» без перемен», опубликованной в печатной версии журнала «Директор» №4/2019.

Ссылки по теме:

«Криптовалюты Беларуси или славянский крипто-сингапур?», №2 (224) - февраль 2018.

«Цифровая революция», №5 (227) - май 2018.