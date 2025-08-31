fbpx

Почему ваш маркетинг не работает: чек-лист для руководителей

Каждый месяц вы тратите бюджет на маркетинг. Но вместо роста продаж получаете отчеты о «повышении узнаваемости» и «вовлеченности». Проблема не в размере бюджета — проблема в понимании, что такое маркетинг на самом деле.

 

Опасные заблуждения, которые убивают ROI

Заблуждение №1: "Маркетинг = реклама"

Ваш маркетолог показывает красивые креативы и говорит о брендинге, но продажи не растут. Потому что реклама — это только один инструмент. Настоящий маркетинг начинается с понимания пути клиента от первого контакта до покупки.

Заблуждение №2: "Больше каналов = больше клиентов"

Присутствие везде разом распыляет ресурсы. Профессиональный подход: найти 1-2 канала, где ваша аудитория концентрируется, и работать там до совершенства.

Заблуждение №3: "Креатив решает всё"

Красивая картинка не продает. Продает правильное сообщение в правильный момент правильной аудитории. Креатив — это упаковка, а не содержание.

 

Как проверить, работает ли ваш маркетинг

Тест 1: Измерение конверсии на каждом этапе

Попросите маркетолога показать не общие метрики, а конкретные цифры:

  • Сколько людей перешли от знакомства с брендом к рассмотрению покупки?
  • Какой процент рассматривающих стал покупателями?
  • Сколько стоит привести одного клиента по каждому каналу?

Если ответа нет — у вас проблема с измерениями.

 

Тест 2: Объяснение стратегии простыми словами

Спросите: "Почему именно эта аудитория, именно этот канал, именно это сообщение?" Если в ответ получаете общие фразы про "современные тренды" — стратегии нет.

 

Тест 3: Связь с бизнес-целями

Каждая маркетинговая активность должна приводить к конкретному бизнес-результату. Не к лайкам, не к "повышению лояльности", а к продажам, удержанию или увеличению среднего чека.

 

Что требовать от маркетинга: практический чек-лист

Обязательный минимум:

  • Портрет клиента с цифрами — не "молодые активные люди", а "мужчины 28-35 лет, доход 80-150 тыс., работают в IT, покупают онлайн"
  • Карта пути клиента — что делает человек на каждом этапе от знакомства с компанией до повторной покупки
  • Воронка продаж с конверсиями — точные цифры перехода между этапами и стоимость каждого этапа
  • Тестирование гипотез — еженедельные эксперименты с измерением результатов
  • Еженедельная отчетность — не красивые презентации, а таблицы с ROI по каждому каналу

Продвинутый уровень:

  • Прогнозирование — способность предсказать результат кампании с точностью ±20%
  • Конкурентная разведка — регулярный анализ действий конкурентов с выводами для стратегии
  • Омниканальность — клиент получает единый опыт во всех точках контакта
  • Автоматизация — системы, которые работают без постоянного ручного управления

 

Как нанять правильного маркетолога

 Вопросы на собеседовании:

  1. "Расскажите кейс, где вы увеличили продажи на X%. Какие конкретно действия к этому привели?"
  2. "Как вы определяете, какой канал приоритетный для нашего бизнеса?"
  3. "Какую систему аналитики вы настроите в первую очередь?"

Красные флаги:

  • Обещания результата без изучения бизнеса
  • Фокус на креативе вместо стратегии
  • Нежелание показывать цифры прошлых проектов
  • Отсутствие вопросов о ваших клиентах и конкурентах

 

Сколько это стоит и когда окупается

Инвестиции в маркетинг (% от выручки):

  • Стартапы: 15-20%
  • Растущие компании: 7-12%
  • Зрелые компании: 3-7%

Сроки окупаемости:

  • Контекстная реклама: 1-3 месяца
  • Контент-маркетинг: 6-12 месяцев
  • Брендинг: 12-24 месяца

 

Итого: 3 решения, которые нужно принять завтра

  1. Аудит текущего маркетинга — проверьте по чек-листу выше, что у вас есть и чего не хватает
  2. Настройка измерений — внедрите систему трекинга всех этапов воронки продаж
  3. Смена фокуса — перестаньте оценивать маркетинг по охватам и лайкам, смотрите только на ROI

 

Маркетинг кажется простым, потому что хорошие маркетологи делают сложное простым. Но управлять маркетингом без понимания его основ — это как управлять производством, не зная технологического процесса.

Начните с измерений. Остальное приложится.

