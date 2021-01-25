Вячеслав СОСНОВСКИЙ: «Созданный механизм минимизирует издержки сельхозпроизводителей»

Как работает компания, которая поставляет могилевским аграриям около 80% минеральных удобрений и 90% средств защиты растений.

Вячеслав СОСНОВСКИЙ, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Агромашсервис»:

- Сегодня регион достиг отметки 1,3 млн т валового сбора зерновых против порядка 870 тыс. т в 2019 г. Именно в этой системе экономических координат мы сегодня оцениваем результативность своей работы. Так, в последние годы в рамках Указа от 27.01.2003 г. №40 «О совершенствовании управления организациями агропромышленного комплекса» холдинг является единым оператором по агрохимическому обслуживанию организаций сельского хозяйства Могилевщины. Наши структуры поставляют около 80% необходимых минеральных удобрений и до 90% средств защиты растений.

- Вячеслав Васильевич, вероятно, стоит прокомментировать логику Указа №40. Ведь, с точки зрения стороннего наблюдателя, рыночные позиции холдинга сильно напоминают роль монопольного посредника?

- Здесь ключевое слово «оператор». Речь шла о создании структуры, которая на системной основе станет оказывать широкий спектр услуг в сфере транспортной и складской логистики, а главное принимать на себя ответственность по расчету с поставщиками продукции в рамках целевых кредитных линий. К примеру, в числе наших контрагентов такие крупнейшие организации как Белорусская железная дорога, заключены договоры поставки с ОАО «Гомельский химзавод» (аммофос, суперфосфат, АФК), ОАО «Гродно Азот» (карбамид, КАС, сульфат аммония) и ОАО «Беларуськалий» (хлористый калий).

Наши торговые базы, куда продукция поступает железнодорожным транспортом, оборудованы в 12 районах области - практически в «шаговой доступности» от мест применения. В настоящее время инвестируются средства в модернизацию двух баз в Бобруйске и Климовичах. Поступательная реконструкция производственных мощностей позволит улучшить качество услуг, предоставляемых сельскохозяйственным организациям, по приемке, хранению и переработке минеральных удобрений.

Действующий механизм, с одной стороны, позволяет минимизировать издержки, а с другой - обеспечивает бесперебойное снабжение агрохимией. Да, нередко возникали неприятные ситуации, связанные с низкой платежеспособностью отдельных хозяйств, значительные кассовые разрывы. Но даже в самые напряженные годы холдинг «Агромашсервис» изыскивал источники финансирования для обеспечения сезонных полевых кампаний минеральными удобрениями и средствами защиты растений.

- Какова современная структура холдинга?

- Главной особенностью и важнейшим преимуществом могилевской модели является то, что в ходе серии масштабных реорганизаций удалось сохранить функционал всех организаций предшественников - «Сельхозхимии», «Сельхозтехники», «Сельэнерго», «Агроснаба» и «Сельскохозяйственного предприятия». Сегодня под одной юридической крышей работают 7 райагросервисов, 2 промышленных и 2 строительных предприятия, а также организация розничной торговли. А это 1 295 специалистов самого разного профиля!

Мы конкретно говорили об агрохимическом обслуживании, но многоотраслевая структура холдинга включает широкий перечень направлений деятельности: производство и поставку сельскохозяйственных машин и оборудования, изготовление запасных частей, техническое обслуживание и ремонт сложной сельскохозяйственной техники и оборудования, установку, монтаж и обслуживание животноводческого оборудования, зерносушильного хозяйства, ремонт сложного энергетического оборудования, выполнение всего спектра сельскохозяйственных работ, мясное и молочное скотоводство, разведение крупного рогатого скота, выращивание зерновых и зернобобовых культур.

Механизированные отряды холдинга выполняют весь спектр сельхозработ, оказывая сельчанам значительную помощь в проведении полевых работ. Автотранспортные подразделения также осуществляют немалый объем грузоперевозок в интересах агропромышленного комплекса области. Через товаропроводящую сеть агросервисов осуществляется поставка ресурсов производственно-технического назначения, в 2020 г. объем товарооборота составил 150,7 тыс. руб.

- Насколько известно, холдинг является региональным сервисным агентом ряда ведущих отечественных производителей сельхозтехники: МТЗ, «Гомсельмаша» и «Бобруйскагромаша». Как вы оцениваете сотрудничество в этой сфере?

- Воздержусь от огульной оценки качества всего шлейфа техники. Одни машины благополучно переживают гарантийный период, другие встают на ремонт в самом начале эксплуатации. Здесь нет нерешаемых проблем. Так, для поддержания технической готовности энергонасыщенных тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов на предприятиях «Агромашсервиса» работают 8 стационарных пунктов технического обслуживания и 16 выездных бригад.

Рост производства продукции, товаров и работ в холдинге составил 107,3%, производительности труда - 111,7%.

Кроме того, в 2020 г. на вторичном рынке было представлено 37 единиц восстановленной сельскохозяйственной техники (Беларус-3522, Беларус-3022, МТЗ-80, МТЗ-82 и др.) на общую сумму более 1млн руб. Работа по подбору машин и оборудования, отработавших свой ресурс и пригодной для восстановления, продолжается. Сейчас в свободной продаже - трактора, комбайн картофелеуборочный прицепной ПКК-2-05, оборачиватель лент льна ОЛЛ-1.

Для обеспечения в ремонтный период неснижаемого запаса запасных частей к сельскохозяйственной технике в области сформирована дилерская сеть на основе взаимодействия агросервисов с заводами-изготовителями по поставке запасных частей напрямую от производителя, минуя посреднические организации.

В целом, благодаря самоотверженному труду коллективов и руководителей предприятий, даже в сложных экономических условиях организации «Агромашсервиса» демонстрируют уверенный темп развития: рост производства продукции, товаров и работ составил 107,3%, производительности труда - 111,7% при уровне рентабельности продаж 5,3%.

Владислав ПЛАТУН

Ссылки по теме:

Почему сельскому хозяйству не обойтись без новых технологий

Как белорусские аграрии вышли на рентабельность более 20%