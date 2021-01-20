Пандемия не помешала белорусскому производителю увеличить продажи

Один из лидеров мясоперерабатывающей отрасли - Слонимский мясокомбинат - успешно сработал в 2020 г. Как это удалось?

Сергей СКИБА, генеральный директор ОАО «Слонимский мясокомбинат»

Любой кризис - это не только серьезные проблемы для производителей, но и новые возможности. Так, ряд предприятий в Беларуси в уходящем году, несмотря на пандемию, нарастили и экспорт, и продажи в целом. Среди них - Слонимский мясокомбинат, который в 2023 г. отметит 100-летие своей профессиональной деятельности.

- Этот год стал для нас настоящим испытанием на прочность. На общую ситуацию сильно повлияли пандемия коронавируса, сужение восточного рынка и сокращение уровня потребления. В результате коллектив еще больше сплотился и мобилизовался на командную работу в непростых условиях, завоевание новых рынков, - сказал Сергей Скиба, который в 36-летнем возрасте возглавил предприятие в 2017 г.

Он связал свою жизнь со Слонимским мясокомбинатом в 2003 г. после окончания Могилевского университета продовольствия. В дальнейшем Сергей Леонович прошел здесь все ступени карьерной лестницы - от экономиста планового отдела до генерального директора. За время его руководства предприятие повысило свой рейтинг среди мясокомбинатов Беларуси и сейчас занимает 3-е место по выпуску колбасных изделий, входит в топ-5 производителей вареных колбасных изделий, включая сосиски и сардельки.

Следует отметить важное событие уходящего года: ОАО «Слонимский мясокомбинат» уже в четвертый раз стало лауреатом Премии Правительства Беларуси за достижения в области качества. Столь высокое признание в 2020-м получили его экспортные показатели, эффективность менеджмента, реализуемые бизнес-процессы и создание благоприятных условий для долгосрочного успеха в условиях изменяющейся конкурентной среды.

- Растущий мировой спрос на мясо и мясную продукцию открывает перед нами новые возможности, - говорит генеральный директор. - Безусловно, на рынке, емком и постоянно растущем, наблюдается высокая конкуренция. Но благодаря важным преимуществам - отменному качеству и безопасности продукции - мы шаг за шагом завоевываем свою нишу.

Например, недавно отгрузили первую партию говядины в Китай. К этому событию предприятие шло три долгих года, для чего пришлось задействовать потенциал всего коллектива, - отметил генеральный директор ОАО «Слонимский мясокомбинат».

В 2020-м предприятие укрепило свои позиции на освоенных рынках (Россия, Казахстан, Узбекистан, Армения, Грузия, Вьетнам, Таджикистан, Азербайджан и Иран), а также продолжило курс на диверсификацию экспорта. В уходящем году в его копилке появились новые рынки сбыта. Весной комбинат впервые экспортировал свою продукцию в Республику Гана (Африка), а недавно отправил туда первую партию замороженных сосисок. Это беспрецедентный случай для мясной отрасли Беларуси.

По словам Сергея Скибы, за последнее время произошла переориентация покупательских интересов, особенно в условиях пандемии. Если раньше потребители в основном предпочитали мясо и готовые изделия, то сейчас повысился спрос на консервы. Причем не только в Беларуси и России, но и в странах Средней Азии и Закавказья. Это привело к расширению ассортимента и увеличению объема производства консервированной продукции Слонимским мясокомбинатом за 2 последних года на 40%.

Предприятие постоянно расширяет географию поставок и на всех рынках неизменно завоевывает любовь и предпочтение покупателей. Это убедительно подтверждают многочисленные престижные награды. Так, в 2018 г. ОАО «Слонимский мясокомбинат» стало победителем конкурса «Лучший экспортер» в номинации «Мясная промышленность» и лауреатом общероссийской общественной премии «Национальное величие-2018» в номинации «Безупречная репутация».

Важную роль в продвижении инновационной конкурентоспособной продукции на рынках играют эффективная маркетинговая стратегия и выставочные кампании. Например, в конце прошлого года Слонимский мясокомбинат принял участие в Первой зимней ярмарке сельскохозяйственных продуктов и IV Международной выставке индустрии в г. Санья (КНР). И это далеко не первая попытка завоевать китайский рынок.

Белорусские производители получили хороший опыт на Первой китайской международной выставке товаров и услуг в Шанхае в 2018 г. Нельзя не упомянуть и об участии в ежегодной международной выставке Gulfood в г. Дубае (ОАЭ). А по итогам «ПРОДЭКСПО-2020» предприятие отмечено дипломом за активное продвижение продукции на национальном рынке и новинки, представленные на выставке. А это новые возможности и выгодные контракты для предприятия.

Безусловно, важнейшим преимуществом Слонимского мясокомбината является запоминающийся вкус выпускаемых изделий, стабильное качество, постоянное совершенствование технологий при сохранении традиционных рецептур колбас и деликатесов, а также наличие собственной сырьевой базы, которая обеспечивает производство экологически чистым сырьем.

На предприятии планируют вложить в развитие производства порядка 7 млн руб. из полученной прибыли.

В последнее время наблюдается тенденция роста сырьевой зоны предприятия (7 районов Гродненской области), которую расширили за счет УП «Агро-Павлово». В результате вдвое увеличилась площадь кормовой базы для выращивания КРС, а численность стада в перспективе вырастет до 5,5 тыс. голов. Это позволит максимально обеспечить растущие производственные потребности качественным сырьем.

- У нас весьма амбициозные планы на ближайшие годы. Продолжим инвестировать средства в дальнейшее развитие предприятия, увеличение объемов выпуска продукции и собственной сырьевой зоны. Так, планируем вложить в производство порядка 7 млн руб. из полученной прибыли, без дополнительных заемных средств. Поэтому не собираемся уступать передовых позиций в отрасли, хотя знаем, что с лидеров и спрос особый, - резюмировал руководитель ОАО «Слонимский мясокомбинат» Сергей Скиба.

Алексей БОРИСОВ

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