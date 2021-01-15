Политический кризис в Беларуси – это, прежде всего, кризис доверия

Директор Исследовательского центра ИПМ, экономист Александр ЧУБРИК объяснил - почему экономика так сильно зависит от политики.

- Итоги этого года не радуют: белорусская экономика получила несколько сильных ударов - вначале проблемы с поставками нефти, потом - коронавирус и нынешний политический кризис. Но каждый из этих шоков помогал раскрыться каким-то сильным сторонам бизнеса и общества.

Например, пандемия породила небывалую волну солидарности и ускорила перевод многих бизнесов на цифровые платформы и работу «на удаленке». Конечно, мы не были в официальном локдауне, но мобильность и расходы людей сократились очень сильно. И гибкость нашего негосударственного сектора не может не радовать: когда в соседних странах увольнения стали нормой жизни, в Беларуси частные компании как минимум не снизили занятость. Госпредприятия при этом продолжали увольнять работников.

Но если с проблемами первой волны пандемии бизнес справился неплохо, то политический кризис оказался намного более серьезным шоком. Во-первых, он нанес сильный удар по доверию к национальной валюте и банковской системе: впервые за последние 5 лет отток денег из банков спровоцировали не фундаментальные проблемы, а негативные ожидания.

Во-вторых, уже в период пандемии снизилось доверие бизнеса к властям - пока правительства соседних стран предоставляли поддержку уязвимым частным компаниям, белорусское правительство почти не обращало внимания на их проблемы. Последующий политический кризис «добил» это доверие.

В-третьих, политический кризис подорвал веру к правовой системе и парализовал внутренние и внешние инвестиции, разрушил формировавшийся годами позитивный имидж страны и поставил под вопрос устойчивость таких знаковых проектов как ПВТ.

Опросы бизнеса, проводимые Исследовательским центром ИПМ, показывают, что ключевым препятствием для расширения деловой активности стала экономическая неопределенность. И компаниям, и экспертам очень сложно быть оптимистичными в прогнозах на 2021 г. Если власти попытаются заморозить нынешнюю ситуацию, то глубокий экономический кризис почти неизбежен. Если же политический кризис удастся преодолеть, то у страны появится шанс на быстрое экономическое развитие - и общество, и бизнес способны на многое, если не сковывать их инициативу.

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